Estate in Fvg, musica, poesia e sport tornano protagonisti

Perché sia davvero l’estate della ripartenza, le spiagge friulane offrono ai turisti molte novità. Cominciamo da Grado che si è attrezzata anche per rendere la spiaggia più sicura, ma non ha aumentato i prezzi di ombrelloni e sdraio rispetto all’anno scorso.



“I bagnini, che seguiranno corsi di formazione anche dopo la fine della stagione estiva - spiega il presidente di Git, Roberto Marin - monitoreranno la situazione attraverso droni e moto d’acqua. Inoltre, sarà organizzato un servizio bar sotto l’ombrellone. Così si eviteranno code e attese. Inoltre, i chioschi sulla spiaggia potrebbero garantire orari più estesi rispetto al passato”.



Anche Lignano Pineta, la cui stagione balneare sarà inaugurata in anticipo ripstto alla ‘concorrenza’ il 30 aprile, è pronta al via. “Non ci siamo mai fermati – spiega Giorgio Ardito, presidente di Lignano Pineta -. Molto è stato rinnovato e riprogettato, anche negli ultimi due anni segnati dalla pandemia. Il lungomare e la spiaggia sono stati importanti punti da migliorare ulteriormente. Tornerà anche il simposio di mosaico per la realizzazione di una nuova opera artistica”.



Grande spazio anche agli eventi d’intrattenimento ella tradizione. “Quest’anno - conclude Ardito - torna anche il tanto atteso spettacolo pirotecnico in riva al mare del 16 agosto. Inoltre, sarà riproposta l’animazione in piazza Marcello D’Olivo per gli spettacoli serali, l’animazione in spiaggia nel villaggio dei divertimenti tra i bagni 3 e 4, gli incontri con l’autore e il vino, la pubblicazione della raccolta ‘Lignano di racconto’ e per i più piccoli il campo estivo inglese nel Parco del Mare da fine giugno a fine luglio e forse anche a fine agosto”.Bibione punta molto sulle manifestazioni sportive che quest’anno saranno riproposte senza limitazioni.“La Pasqua – spiega ancora Giuliana Basso, presidente del Consorzio promozione turistica Bibione -, grazie al bel tempo, è già stata un grande inizio di stagione, spero si possa proseguire così. Noi intanto faremo ripartire i grandi concerti e tutti gli eventi sportivi, a cominciare dal Beach Volley Marathon dal 13 al 15 maggio.