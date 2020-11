Si svolgerà, con modalità a distanza, venerdì 20 novembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, la Giornata della Trasparenza 2020 dell'Università di Trieste dal titolo "Etica pubblica in era di emergenza"



L’organizzazione della Giornata della Trasparenza rappresenta per l’Università, annualmente, l’opportunità di coinvolgere la comunità universitaria e tutti i suoi portatori di interesse in merito alle iniziative e alle attività promosse in materia di trasparenza, cultura della performance e prevenzione della corruzione, al fine di promuovere su questi ambiti sensibilizzazione, informazione e partecipazione.



Quest’anno, nella difficile congiuntura determinata dall’emergenza sanitaria, stress test inatteso della capacità dei decisori pubblici di coniugare la rapidità e l’efficacia dell’azione amministrativa con il rigoroso rispetto della legalità, la giornata affronterà il tema del delicato rapporto tra etica pubblica e situazioni di emergenza, anche sotto il profilo dell’effetto delle procedure emergenziali sul livello di rischio corruttivo.



La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo: https://www.youtube.com/user/UniversitaTrieste