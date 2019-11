Eurodesk apre a Udine

Giovedì 14 novembre s’inaugura a Udine l'Agenzia Eurodesk del Comune. Eurodesk è una rete del programma europeo Erasmus+ dedicata ai giovani ed è presente in 34 Paesi con oltre 1.300 Punti Locali. A Udine, il servizio sarà ospitato all'interno di palazzo Morpurgo in via Savorgnana 12 (apertura: lunedì, giovedì 9-12.30 e martedì 14.30-17.30, con la possibilità di richiedere un appuntamento via mail a eurodesk@udine.eu o telefonicamente +39 0432 1272934).

L’Agenzia fornirà servizi di informazione, promozione e orientamento sui programmi europei di mobilità educativa e formativa transnazionale in favore dei giovani, per renderli più consapevoli e protagonisti delle scelte che riguardano il loro futuro. Tutti i servizi di informazione offerti dalla rete Eurodesk sono gratuiti.

La giornata inaugurale si articola in due momenti: al mattino, dalle 11.15, la conferenza stampa con il “taglio del nastro” alla presenza del Sindaco di Udine Pietro Fontanini, degli assessori Fabrizio Cigolot e Alessandro Ciani, del Presidente della Rete nazionale italiana Eurodesk Ramon Magi e dei rappresentanti della Regione, della Cciaa e del Liceo classico europeo Uccellis.

La sessione pomeridiana, dalle 17 all’Educandato Statale Collegio Uccellis, sarà rivolta a giovani, docenti, aggregazioni giovanili, organi di rappresentanza giovanile e associazioni, che desiderano migliorare la qualità dell’attività informativa rivolta all’utenza giovanile sui temi della mobilità transnazionale, Centri per l’Impiego, Urp, operatori dei servizi di informazione, formazione e orientamento del territorio.