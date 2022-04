Euromercatino di Lignano, ragazzi campioni di solidarietà

Uno successo straordinario per l’Euromercatino 2022 che si è tenuto domenica 3 aprile, uno dei più importanti appuntamenti per i ragazzi e le ragazze di Lignano Sabbiadoro.

L’edizione di quest’anno era stata spostata presso L’HUB Park, sia per motivi di sicurezza sia per poter ospitare ben 31 bancarelle e oltre 200 ragazzi, suddivisi in squadre. Si temeva che lo spostamento da Piazza San Giovanni Bosco comportasse un minore riscontro, ma, la presenza di numerosi parcheggi, il passaggio delle auto che entravano a Lignano, la disponibilità di servizi e la possibilità di usare le sale del Laboratorio per i ragazzi, hanno decretato la presenza di centinaia di persone.

La somma raccolta quest’anno è di 5.295,00 euro e verrà suddivisa in progetti di solidarietà destinati a bambini e adolescenti secondo le indicazioni dei ragazzi stessi, vagliati dagli adulti responsabili di ogni settore organizzativo. "È stato un lavoro in sinergia straordinario, in cui i preparativi sono stati più importanti della manifestazione stessa" esordisce l’assessore all’Istruzione Ada Iuri.

Un progetto che ha coinvolto le tantissime realtà presenti a Lignano: "Hanno partecipato la scuola, la parrocchia, le famiglie con Genitori straordinari, il Centro Giovani, la CODESS, coordinati dall’Ufficio delle Politiche giovanili del Comune di Lignano. Tutti hanno portato avanti un percorso di formazione, di laboratori per la socializzazione e per la crescita relazionale dei ragazzi delle quarte e delle quinte della Scuola Primarie e di tutte le classi della Scuola Secondaria di I° Grado".

Sono stati venduti oggetti appartenenti agli stessi ragazzi come libri, giocattoli, giochi tematici e altro ancora, con la formula dell’offerta libera. Da segnalare anche il grande successo riscosso dal banchetto delle torte fatte in casa da nonne e da mamme. Molti i tavoli da pic-nic rallegrati da famiglie che hanno condiviso la gioia di stare insieme.

Il mercatino si è aperto dopo le parole del sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto, di don Angelo Fabris e di Nicoletta Ceiner, presidente del Comitato Genitori. L’appuntamento si è concluso intorno alle 17.30 dopo la performance del Circolo Musicale “L.Garzoni”, che con i suoi ragazzi ha rallegrato la festa.