Europei a Pordenone, scattano i divieti di sosta

Il Comune di Pordenone allestisce il maxi schermo in piazza XX Settembre per vedere la nazionale impegnata nella finale degli Europei, domenica 11 luglio alle 21.

Il vertice sulla sicurezza in Prefettura ha precisato le modalità per vedere la partita. Si potrà assistere solo seduti, e non in piedi, e solo prenotando il proprio posto. A tal fine sono stati aumentati i posti a sedere, che passano da 530 a 830. Obbligatoria la mascherina.

La piazza allestita con le sedie sarà recintata e si potrà entrare esclusivamente dai varchi presidiati, dove sarà controllata la prenotazione. Quattro gli accessi: in piazzetta Cavour; tra il bar Posta e Cappelletto, sulle salite a sinistra e a destra del palazzo del Mutilato (lato hotel Minerva e lato Musicatelli).

Si può prenotare online tramite il sito www.eventbrite.it (link diretto) o andando fisicamente da Musicatelli in piazza XX Settembre 7 (info 0434-523039 o 3469465359). Le prenotazioni vanno eseguite nominalmente, specificando i nomi delle persone per cui si prenota. Informazioni e link per prenotare sono disponibili anche sul sito del Comune.

In piazza sarà vietato consumare o abbandonare bevande in lattina o vetro e detenere bombolette spray urticanti.

VIABILITA’. Domenica 11 luglio, in occasione della finale, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dalle 18 alle 24 (e comunque fino a termine necessità) in viale Cossetti e viale Martelli, nel tratto tra il teatro Verdi e il Tribunale. In piazza XX Settembre i divieti di transito e sosta con rimozione scatteranno dalle 8.30 alle 24 e oltre se necessario. L’ordinanza con i dettagli è pubblicata su www.comune.pordenone.it