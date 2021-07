Europei di calcio a Tolmezzo: Italia-Inghilterra in sicurezza

In occasione della proiezione della finalissima degli Europei di calcio Italia-Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle 21, nell’ambito della manifestazione “Carnix Food&Fun” che si svolgerà nel piazzale dell’Emigrante Carnico (ex Delli Zotti), il Sindaco ha emesso un’ordinanza (in allegato) con cui dispone misure a tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana.



In particolare, dalle ore 20.30 alle ore 24, nella sede dell’evento, è imposto il divieto assoluto di somministrare, vendere, cedere a titolo gratuito, introdurre o consumare bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo (bicchieri, bottiglie, lattine e simili) prevendendo l’utilizzo di contenitori usa e getta (carta o plastica) e ponendo in capo a organizzatori e responsabili della manifestazione di procedere ad un puntuale controllo e filtraggio ai varchi di ingresso. Elencati anche gli obblighi di esporre - in modo visibile - cartelli che richiamino il divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni e di chiedere agli acquirenti, qualora il venditore ne ravveda la necessità, l’esibizione di un documento di identità.



L’ordinanza sindacale, inoltre, rammenta il divieto di abbandono su aree pubbliche limitrofe al piazzale dell’Emigrante Carnico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o metallo e istituisce il divieto di utilizzo di spray urticante al peperoncino al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge per il suo legittimo uso.