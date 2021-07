Europei, la nazionale inglese sceglie un hotel ‘made in Italy’

Nella vittoria dell’Italia al Campionato europeo c’è anche lo zampino di un'azienda 'made in Friuli'. La nazionale inglese, infatti, ha scelto per il ritiro pre-partita il The Grove Golf Club, lussuosa struttura immersa nella campagna, non lontano da Londra.

Dettaglio non trascurabile: l’arredo, chiavi in mano, è stato curato da Interna, che ha gestito il progetto tramite Interna Uk, società del gruppo guidata da un giovanissimo general manager di Colugna e da tre collaboratori, ancora più giovani, nati e cresciuti nel comune di Tavagnacco.

Un albergo bellissimo, arredato lussuosamente con mobili e imbottiti esclusivi creati sartorialmente, orgoglio della più sofisticata tradizione manifatturiera italiana. Al termine della finale di Wembley, che ha visto il trionfo azzurro ai rigori, il gm di Interna ha inviato a tutto l’organico un simpatico messaggio: “Gli inglesi hanno imparato un’altra grande lezione, questa volta di scaramanzia: mai dormire in hotel di lusso fatti da italiani la sera prima di sfidarli! Anche Interna ha dato il suo contributo alla vittoria della Coppa!”.

The Grove, uno dei più prestigiosi golf resort del Regno Unito, ha riaperto i battenti un paio di mesi fa dopo il lungo lockdown. Non è stata una semplice riapertura, ma l'inaugurazione di un complesso integralmente rinnovato la cui ristrutturazione, protrattasi per due anni, è stata sapientemente condotta dal pluripremiato studio Martin Hulbert Design.

Interna, che già nel 2003 era stata chiamata ad arredare l'hotel, è stata nuovamente preposta alla completa realizzazione del nuovo look, curando the Rooms, eleganti e raffinati spazi ricchi di carattere e charme; the Lounges, aree pubbliche per incontri informali, il cuore storico di The Grove; the Glasshouse, luminoso bar-ristorante con vista aperta sui magnifici giardini; e the Stables, ristorante accogliente e familiare situato nelle ex scuderie.

Il The Grove, un progetto chiavi in mano all’insegna della più sofisticata manifattura italiana, è uno degli oltre 600 lavori realizzati da Interna nel mondo.