Eventi Pro Loco Fvg annullati causa Coronavirus

Pro Loco del Fvg ferme causa Coronavirus. In seguito alle misure restrittive emesse in Friuli Venezia Giulia per l'emergenza coronavirus il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia ha comunicato alle sue aderenti di annullare tutti gli eventi, compresi quelli per il Martedì Grasso e il Mercoledì delle Ceneri, fino al 1 marzo. Rimandata a data da destinarsi anche l'assemblea straordinaria del Comitato che era prevista per il 29 febbraio a Villa Manin.



"Doveroso - ha dichiarato il presidente regionale Valter Pezzarini - rispettare pienamente le disposizioni per il bene di tutta la comunità regionale di cui le Pro Loco sono parte fondamentale".