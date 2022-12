Evento CiviBank dedicato agli appassionati Mercedes

Si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione del libro 'Mercedes-Benz. Una lunga storia tra sogni, tecnica e record', alla concessionaria Autotorino Mercedes-AMG di Tavagnacco. L'evento in collaborazione con CiviBank ha presentato il lavoro svolto dagli autori - Nicola D. Bonetti e Roberto Bruciamonti - e da Gaghi Editore per conto del CoBaPo (Consorzio Banche Popolari di Bologna).

Il volume, approntato quale strenna natalizia per il gruppo delle Banche appartenenti a CoBaPo (consorzio attivo dal 1975) di cui Mario Crosta è presidente (oltre a essere il Direttore Generale di Civibank) s'inserisce sul solco di una tradizione ultradecennale.

CoBaPo, la cui mission è bancaria e finanziaria, a seguito di quanto emerso nel corso di vari incontri del gruppo marketing delle banche, nel tempo ha sviluppato l’idea di questo libro strenna curandone la realizzazione e distribuzione alle banche aderenti. Negli anni si sono susseguiti volumi tematici su argomenti culturali (musica, pittura, architettura) e poi nel mondo dei grandi marchi delle auto e delle moto - Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Abarth, Guzzi, Ducati e Porsche.

Alla presentazione con i due autori hanno partecipato appassionati del marchio Mercedes da tutta la regione; in rappresentanza di CiviBank era presente Mario Crosta, mentre per la casa editrice Gino Glisenti. “Questo incontro è il coronamento di un progetto in cui crediamo molto” è il commento di Mario Crosta, “che vede l’unione di entusiasmo e professionalità per un marchio d’eccellenza. CiviBank è il punto di riferimento in regione per il leasing auto, e con questo progetto abbiamo voluto trasmettere tutto l’entusiasmo e la passione per il settore che unisce i nostri professionisti e i nostri clienti”.