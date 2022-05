Aperta oggi al primo piano del Montedoro Shopping Center di via Flavia di Stramare, 119 ad Aquilinia-Stramare (Muggia - Trieste) la mostra "Evviva la Lambretta". L'esposizione, a ingresso libero, rimarrà visibile fino all'8 maggio 2022 durante l'orario di apertura del Montedoro Shopping Center (tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.30, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 20.30) e prevede l'esposizione degli intramontabili motoveicoli Lambretta e di una ventina di pannelli illustrativi con le caratteristiche tecniche dei mezzi a due ruote.

I pannelli esplicativi, realizzati in collaborazione con Le Vie delle Foto, illustreranno i momenti più importanti e iconici di oltre settant'anni di passione per l'amatissimo veicolo a due ruote.



L'evento, organizzato dal Club Trieste in Lambretta e fortemente voluto dalla Direzione del Montedoro Shopping Center, ospiterà anche alcuni veicoli del Club Amici della Topolino che, per l'occasione, trasferirà presso le gallerie del Centro commerciale la Segreteria del Club (aperta dal 2 al 6 maggio nei seguenti orari: lunedì 9-13.30, martedì 9-13.30, mercoledì 14.30-19, giovedì 9-13.30 e venerdì 9-13.30).



Un tuffo nel passato per reincontrare il caratteristico mezzo di trasporto, simbolo di un'epoca che ha acceso i cuori e portato in giro l'Italia degli anni Sessanta: quelli del miracolo economico e della ripresa industriale. Era infatti il 1947 quando, negli stabilimenti del quartiere Lambrate, Ferdinando Innocenti lanciava la Lambretta, che prende il nome dal vicino fiume Lambro. Il mezzo divenne in brevissimo tempo una delle eccellenze del Made in Italy, capace di conquistare gli appassionati di tutto il mondo fino al 1971, quando gli stabilimenti vennero chiusi dopo aver prodotto, in 25 anni, più di 2 milioni e mezzo di modelli."Siamo particolarmente attivi sul territorio - spiega il Presidente del Club Trieste in Lambretta, Stefano Barnabà - e questo ci permette di realizzare molti eventi che attirano tante persone. Abbiamo appena concluso l'esposizione in castello di Duino e, grazie al gruppo femminile, organizzato dalla nostra responsabile Serena, abbiamo raccolto beni di prima necessità per l'Ucraina. Esporremo nuovamente le nostre Lambrette a Portopiccolo il 28 maggio, ma soprattutto, il 29 maggio, parteciperemo attivamente alla Merenda nell'Uliveta che prevede, per la parte motoristica, un giro in moto e poi un pic-nic presso l'Agriturismo Pernarcich di Medeazza (Duino Aurisina)".La mostra "Evviva la Lambretta" è visitabile a ingresso libero durante l'orario di apertura del Montedoro Shopping Center (tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.30, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 20.30).