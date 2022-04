Ex caserma Piave, al via il primo lotto dei lavori

L'ex caserma Piave, a Udine, diventerà unìarea verde, grazie ai lavori di demolizione degli edifici fatiscenti e pericolosi, l'ventuale bonifica dell’area, laddove venissero individuati siti inquinanti.



Così cambierà volto l’ex Caserma Piave, grazie all’attuazione di due lotti di lavori successivi. Nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi della prima fase, che prevedono la demolizione di un blocco consistente di fabbricati.



“I lavori rispondono anche a una logica di sicurezza pubblica e decoro - spiega il vicesindaco Loris Michelini -. Capita che alcune persone senza fissa dimora scavalchino i muri delle palazzine per trascorrere la notte nell’area dell’ex caserma. Al netto di considerazioni di carattere sociale, ricordo che quei muri sono pericolanti: i lavori per abbatterli servono anche a togliere elementi di potenziale pericolo. Il quadro economico del primo lotto dei lavori è di 780mila euro, l’opera dovrebbe essere portata a termine in 120 giorni”.



“Il secondo lotto vale 2,6 milioni di euro e consiste nel completamento del bosco urbano, oltre che nella definitiva demolizione degli edifici - prosegue Michelini -. Questi lavori, attesi da anni a Udine, consentiranno di togliere dal volto della città vecchi ruderi per sostituirli con un’area verde a disposizione della comunità. Nel complesso, parliamo di un’opera da circa tre milioni e mezzo di euro”.