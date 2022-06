Experimental City, prende forma l'area sportiva dell'ex Osoppo

La Giunta, nella seduta odierna, ha approvato il nuovo quadro economico di 500mila euro, rispetto ai 450mila inizialmente previsti, relativo alla rifunzionalizzazione delle aree sportive scoperte che sorgeranno presso l’area dell’ex Caserma Osoppo nell’ambito del Progetto Experimental City.

“Con questa variazione di 50mila euro - ha commentato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini - abbiamo voluto migliorare la fruibilità dei quattro impianti sportivi previsti e destinati uno al basket, uno alla pallavolo, uno al tennis e uno al calcio a cinque. La modifica del progetto riguarda il fondo dei primi tre impianti, che verrà realizzato non in asfalto, come inizialmente previsto, ma in cemento lisciato. L’altro intervento riguarderà la recinzione dei campi, che passerà da 2,5 metri di altezza a 6 metri”.

I lavori sono stati affidati all’impresa F&B Compagnia Costruzioni Immobiliari Srl con sede a Nimis.

“Credo che questa integrazione economica, dovuta al reperimento dei materiali e all’affidamento dei lavori, sia ampiamente giustificata a fronte di un miglioramento del progetto che non è solo estetico ma funzionale nell’interesse di tutte le persone che utilizzeranno questi spazi”, conclude Michelini.