Dopo il grandissimo successo della prima edizione riparte l’iniziativa che la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine dedica agli studenti delle Scuole della Città. Nuovo avvio infatti per il concorso artistico-letterario per i ragazzi e le ragazze degli istituti superiori, paritari e professionali, per sensibilizzare la cittadinanza contro il bullismo e la violenza fisica e morale sulle donne, titolato “Contro il bullismo e la violenza di genere. Insieme” - all’interno del più ampio Programma della Commissione denominato “Facciamo Rete alla Violenza!”.

L’iniziativa vuole essere occasione per far vivere un’esperienza ai giovani e per dare valore al loro pensiero e alla loro creatività.



Gli elaborati, realizzabili in diverse forme e modalità, che dovranno essere consegnati entro il 15 ottobre 2022, saranno valutati da un’apposita giuria mista composta anche da esperti letterari e artistici. In palio diversi premi quali pass gratuiti per l’ingresso a mostre, musei, teatro e manifestazioni che si terranno nella Città Di Udine, libri, voucher per acquisto libri, voucher per viaggi studio. La premiazione si svolgerà durante un’apposita cerimonia prevista per il mese di dicembre. Le modalità di partecipazione al concorso sono disponibili all’interno del bando, reperibile sul sito del comune di Udine e sul canale Facebook della Commissione.



L’obiettivo della proposta, patrocinata dalla Consulta Provinciale degli Studenti, è quello di condividere con le/gli adolescenti la potenza e le conseguenze di molte azioni quotidiane che generano difficoltà, disparità ed emarginazione, atteggiamenti molto spesso sottovalutati che possono portare a conflittualità e violenze gravi nel caso non vengano riconosciuti e fermati. La volontà è quella di poter iniziare un percorso che possa portare ad adolescenti consapevoli e a futuri adulti in grado di riconoscere la differenza tra semplice scherno e violenza verbale o fisica, creando così una società più attenta al bene del prossimo in tutte le sue sfaccettature."Continua un percorso nel quale stiamo investendo molto perché abbiamo la convinzione che solo continuità, rete sociale e collaborazione istituzionale possano essere vincenti contro la violenza e il bullismo. La vita delle persone è un bene prezioso e insegnare a mettere come pilastro del proprio modo di vivere il rispetto per gli altri è imprescindibile e necessario più che mai, soprattutto se ci rivolgiamo alle " nuove generazioni" che sono il futuro della società – commenta Lorenza Ioan, Consigliera delegata alle pari opportunità del Comune di Udine."“Il percorso, voluto fortemente dalla Commissione nella sua seconda edizione, costituisce ancora una volta la volontà, assieme alla Scuola, di modulare strumenti utili ed efficaci per dare voce ai giovani e creare alleanze e collaborazioni per rispondere in maniera forte al meschino proliferare di forme di violenza subdole e pericolose, mettendo al centro la “sostenibilità della vita” conclude la Presidente Anna Cragnolini.