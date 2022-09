Faedis, completata la ristrutturazione delle scuole

"La ristrutturazione del plesso scolastico di Faedis si è conclusa: anche le classi della scuola primaria sono tornate in sede, dopo il rientro delle secondarie di tre anni fa. Il nuovo anno scolastico è cominciato per tutti nelle classi di via Pranûf", spiega l'assessore comunale all'istruzione, comunicazione e associazioni Carla Fioritto.

"Entrambe le scuole, primaria e secondaria, sono state ristrutturate secondo la più recente normativa antisismica ed efficientate dal punto di vista energetico. Le tempistiche non potevano essere più azzeccate visti i recenti aumenti dei costi dell’energia e le prospettive ancor più negative. Pur mantenendo la loro struttura originaria, le scuole, a 40 anni dalla loro costruzione (ricordiamo che sono un dono del governo americano all’indomani del terremoto del 1976, inaugurate al tempo il 13 agosto 1979), sono state completamente rifondate e rinforzate nei loro elementi architettonici portanti. Ovviamente, sono completamente nuovi anche gli impianti elettrico e idraulico, nonché l’impianto di riscaldamento".

"Anche gli spazi esterni sono stati ammodernati e attrezzati con giochi dedicati ai bambini. Il totale delle opere - 3,5 milioni di euro - è stato coperto con fondi di derivazione europea, governativa, regionale e comunale, per circa il 40%", spiega ancora Fioritto.

"Tutto sommato, considerando lo stop forzato causa pandemia e l’aumento dei costi in corso d’opera, i lavori si sono conclusi discostandosi di poco dalla tabella di marcia: iniziati nel giugno 2018 con il blocco delle secondarie, riconsegnato nel settembre del 2019, sono poi proseguiti con le primarie da poco concluso. Durante l’indisponibilità delle scuole, le classi sono state ospitate dalle strutture della parrocchia guidata dall’arciprete don Federico Saracino".

"Sabato 1 ottobre alle 10 si terrà l’inaugurazione ufficiale, con un momento dedicato a Giulio Geatti, già stimato segretario comunale di Faedis e poeta, prematuramente scomparso nel 1991. Sarà scoperta una targa commemorativa a lui dedicata, con l’intitolazione del piazzale antistante la mensa e la palestra del complesso scolastico".

"Si partirà con la relazione dell’ufficio tecnico sull’opera realizzata per proseguire poi con una parte istituzionale dedicata ai saluti delle autorità. Infine, dopo la scopertura del mosaico donato al Comune di Faedis dal mosaicista aquileiese Enzo Puntin, la visita dei locali delle scuole primaria e secondaria. Attesa anche una parte di intrattenimento da parte dei bambini, grazie alla collaborazione indispensabile delle docenti e la guida dell’associazione Euritmia di Povoletto".

"Di particolare rilievo la partecipazione di Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace di Perugia. Le scuole di Faedis, infatti, partecipano da molti anni a progetti di rilievo nazionale sull’educazione alla pace, motivo per cui il Sindaco Claudio Zani ha fortemente voluto una scuola colorata come l’arcobaleno della pace", conclude l'assessore Fioritto.