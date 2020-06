Fagagna, la 'Festa della Banda' diventa digitale

Il Coronavirus ha colpito duramente le associazioni culturali, ma la Banda di Fagagna non si è di certo lasciata abbattere. Il Complesso Bandistico del collinare è stato uno dei primi a riattivare l'attività musicale in Friuli Venezia Giulia, facendo ripartire i suoi corsi e le prove di gruppo nel rispetto delle normative anti-Covid.

Proprio per coinvolgere in questa nuova ripartenza musicale il proprio comune e i propri amici, i componenti dell’orchestra fagagnese hanno girato un video, pubblicato poi sui social, in cui i suonatori reinterpretano ironicamente una loro personalissima passeggiata musicale tra le vie del paese. Per le riprese sono state coinvolte anche diverse attività commerciali del borgo, dalla Coop alla storica gastronomia Lizzi, l'osteria alla Posta, la Latteria del Borgo Riolo e il ristorante Al Norge, le quali si sono prestate volentieri all'iniziativa.

L’idea evidenzia ulteriormente la funzione sociale di una banda, che va oltre al mero intrattenimento: una banda che è, e deve essere, parte attiva e viva di una comunità. Nella realizzazione del video si sono ritrovati sorrisi, entusiasmo e tanto affetto da parte di tutti i commercianti e delle molte persone incrociate durante le piccole riprese, tutti segnali positivi che fanno piacere e che testimoniano la grande voglia di ripartire.

Ma non era abbastanza. In queste settimane si sarebbe dovuta tenere la manifestazione che celebra il complesso bandistico stesso, solitamente tenuta nella Corte del Municipio l’ultima settimana di giugno.

Per ricordare le emozioni che si sarebbero provate durante questa festa, il Complesso Bandistico ha voluto realizzare un altro progetto musicale. A causa dello spazio limitato della Sala Prove di Palazzo Pico, i musicisti non potevano ancora suonare tutti assieme. Pertanto, i componenti hanno deciso di registrare uno a uno la loro parte del brano "The show must go on" dei Queen. Le singole “voci” degli strumenti sono poi state unite ed editate da Alessio Cristin, che ha dato vita ad un video in cui la Banda si unisce virtualmente eseguendo una splendida versione orchestrata (nell'arrangiamento del maestro Mauro Verona) della hit internazionale.

“La scelta del brano non è stata casuale" afferma Francesco Coletti, presidente del Complesso Bandistico di Fagagna. "Le parole del testo ispirano alla ripartenza: ciò per cui la Banda sta lavorando”. Hanno partecipato alla registrazione del video anche il solista Anthony Basso alla chitarra e due grandi voci fagagnesi: Nicole Lizzi e Sandro Gallina. I video completi, si possono trovare sulla pagina Facebook del Complesso Bandistico di Fagagna.