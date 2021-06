Fai bella l’Italia fa tappa a Ruda

Tutto pronto per la terza edizione di Fai bella l’Italia, l’iniziativa della Fai, la federazione agroalimentare della Cisl, che rilancia la sfida ecologica, in occasione della giornata nazionale per la cura e l’ambiente. L’appuntamento è per sabato 5 giugno, con la Fai Cisl impegnata su tutto il territorio nazionale e in Friuli Venezia Giulia con iniziative rivolte alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

“Anche quest’anno – commenta il segretario generale nazionale della categoria cislina, Onofrio Rota – per il terzo anno consecutivo, torneremo a svolgere le nostre buone azioni in tutta Italia: le nostre strutture regionali e territoriali si adopereranno nella pulizia di spiagge, parchi pubblici, sentieri e fiumi. L’obiettivo è ricordare a tutti noi che la salvaguardia dell’ambiente dipende dal comportamento quotidiano di ogni singola persona”.

“Per l’iniziativa in Friuli Venezia Giulia - racconta Claudia Sacilotto, segretaria regionale della Fai Cisl -abbiamo scelto di ripulire e raccogliere i rifiuti sulle sponde del fiume Torre e nelle aree verdi limitrofe, nel Comune di Ruda, in quei sentieri ricchi di flora e fauna caratteristici della pianura friulana”.

Il progetto Fai bella l’Italia ha anche un grande valore simbolico, promuovendo, ai fini della salvaguardia dell’ambiente, non solo i piccoli gesti quotidiani, ma anche tutti quei settori legati all’ambiente e rappresentati dalla Fai Cisl, come l’agricoltura, la bonifica, la forestazione e la pesca, il cui contributo è prezioso grazie al lavoro di chi quotidianamente si impegna per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, per rilanciare in modo intelligente i territori marginalizzati e nel contempo per contrastare lo spopolamento nelle zone oggi più disagiate.

“La Fai Cisl – spiegano di concerto Rota e Sacilotto – promuove da sempre un’idea di sindacato circolare, capace di mettere assieme sostenibilità sociale, ambientale ed economica, anche attraverso un rapporto sano e bilanciato tra uomo e territorio, senza dimenticare la salvaguardia di tutte quelle specificità ed eccellenze che all’ambiente si legano, come i prodotti agroalimentari locali con le loro tradizioni”.

Per info e aggiornamenti sull’iniziativa: www.faicisl.it e canali social.