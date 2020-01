L’uomo assiste da sempre a eventi naturali talvolta catastrofici come i terremoti. Ha creato miti e leggende per spiegarne l’origine e strumenti per misurarli. Oggi la sismologia è in grado di fornire molte risposte sui terremoti e su come sia possibile mitigarne gli effetti. Eppure, permangono ancora tra la popolazione leggende e false credenze che si alimentano a ogni nuovo terremoto.

Questi sono i temi al centro della conferenza “La leggenda della magnitudo e altri racconti. Le false credenze sui terremoti”, in programma domani, venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 18, negli spazi di Trieste Città della Conoscenza.

Angela Saraò, ricercatrice del Centro di Ricerche Sismologiche dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS, partendo da alcune tra le più diffuse sismo-leggende trattate da Marco Mucciarelli nel suo blog (http://tersiscio.blogspot.com/), spiegherà ai presenti ad esempio, perché i valori di magnitudo variano subito dopo un evento sismico, che i terremoti non avvengono solo di notte, e se è proprio vero che le grotte ci proteggono dai terremoti.



L’appuntamento, a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti in sala, è il primo degli eventi collegato alla mostra Un “terremoto” per amico, allestita nello spazio Trieste Città della Conoscenza presso la Stazione Centrale di Trieste, e aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, fino al 14 febbraio 2020.

La mostra, ideata per familiarizzare con i terremoti, per imparare a conviverci limitandone le conseguenze negative e per mostrare come la ricerca contribuisca alla prevenzione, è un progetto di OGS in collaborazione con Trieste Città della Conoscenza, la rete coordinata dall'Assessorato Scuola, Educazione, Università e Ricerca e Decentramento del Comune di Trieste.



Angela Saraò - Laureata in Fisica, ha conseguito il dottorato in Geofisica della Litosfera e Geodinamica presso l’Università di Trieste. Ha lavorato come ricercatrice presso l’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e dal 2006 è entrata a far parte del Centro di Ricerche Sismologiche dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale di Trieste. Si occupa di studiare la sorgente sismica, ossia di comprendere le modalità di rilascio e propagazione dell’energia sismica, e di analisi in tempo reale della sismicità. Autrice di circa 100 pubblicazioni è particolarmente attiva nell’ambito della comunicazione e della divulgazione dei temi legati al rischio sismico.