FameLab, iscrizioni entro l'8 maggio

C'è tempo fino a domenica 8 maggio per candidarsi alla selezione locale di FameLab a Trieste. I concorrenti, di età compresa fra 18 e 40 anni, possono essere studentesse e studenti universitari, specializzandi, dottorandi o lavorare in ambito scientifico, in medicina o in ingegneria. Possono essere di qualsiasi nazionalità (le presentazioni potranno essere fatte anche in inglese). Non possono partecipare coloro che svolgono attività professionale nell’ambito della comunicazione o promozione scientifica.

Dovranno raccontare un argomento scientifico in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile anche a un pubblico di non esperti. Niente proiezioni, grafici o video: a loro disposizione solo 3 minuti e una manciata di parole, e il proprio talento comunicativo, per convincere la giuria e trasmettere il fascino della ricerca scientifica.

Le candidature si effettuano online sul sito www.immaginarioscientifico.it

La gara si terrà mercoledì 11 maggio, alle 9 nella Sala Luttazzi, Magazzino 26. In palio l'accesso alla gara nazionale di FameLab e un premio in denaro.