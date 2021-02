FameLab si farà anche nel 2021, al via le iscrizioni

Ci sarà anche nel 2021 FameLab, la gara per aspiranti comunicatori scientifici: dal 5 febbraio sarà possibile iscriversi alla competizione internazionale che sfida giovani studenti e ricercatori a raccontare in soli 3 minuti un argomento scientifico. FameLab prevede selezioni locali in otto città, fra cui Trieste, dove la gara si terrà il 26 marzo, nella sede dell'Immaginario Scientifico al Magazzino 26.

La selezione FameLab di Trieste giunge quest'anno alla nona edizione, ed è organizzata da Immaginario Scientifico, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Sissa - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Istituto Officina dei Materiali IOM-CNR e Comune di Trieste, nell'ambito del Protocollo d'intesa Trieste Città della Conoscenza.

I partecipanti potranno iscriversi dal 5 febbraio tramite form online su www.immaginarioscientifico.it, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sui requisiti. Il termine per iscriversi è il 20 marzo.

Alla gara del 26 marzo, che si potrà seguire in diretta streaming, i candidati si sfideranno in presentazioni di 3 minuti ciascuna, raccontando un argomento scientifico in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile anche a un pubblico di non esperti. Niente proiezioni, grafici o video: avranno a disposizione solo una manciata di parole e il proprio talento comunicativo, per convincere la giuria e trasmettere il fascino della ricerca scientifica.

Per aiutare gli aspiranti concorrenti a preparare al meglio la loro presentazione, FameLab Italia organizza un incontro formativo, a cui potranno partecipare gratuitamente tutti i ricercatori interessati e in possesso dei requisiti per iscriversi. L'incontro si svolgerà online e proporrà alcuni utili consigli su come scegliere e organizzare i contenuti di una presentazione e sui modi per catturare e mantenere l'attenzione del pubblico, sia in situazioni dal vivo che online.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al corso: info@immaginarioscientifico.it

Alla gara di Trieste saranno selezionati due vincitori, che accederanno alla finale nazionale, in programma a Catania in tarda primavera. Si aggiudicheranno inoltre un premio in denaro e avranno occasione di partecipare alla FameLab Masterclass, un corso di perfezionamento in comunicazione della scienza che si terrà con modalità da definirsi nella primavera 2021, prima della finale nazionale. Il primo classificato della selezione triestina avrà anche accesso come uditore a un corso del Master in Comunicazione della Scienza Franco Prattico della Sissa.

Il vincitore della gara nazionale di FameLab Italia si confronterà con i vincitori dagli altri paesi (oltre 30), alla finalissima internazionale FameLab International, a Cheltenham nell'autunno 2021.

FameLab è stato ideato nel 2005 da Cheltenham Festival ed è promosso a livello mondiale dal British Council in oltre 30 differenti paesi. In Italia l’evento è organizzato da Psiquadro Perugia, in collaborazione con British Council Italia.

La competizione FameLab Italia nel 2021 prevede lo svolgimento delle selezioni locali in 8 città italiane: Ancona, Brescia, Camerino, Catania, Genova, Pisa, Sassari e Trieste.

Negli anni sono centinaia i giovani che hanno partecipato alla competizione: alcuni di loro sono oggi noti e brillanti comunicatori scientifici, come Luca Perri, Giuliana Galati, Silvia De Francia e Lorenzo Pizzuti. Quest'ultimo in particolare ha iniziato la sua carriera proprio a Trieste, dove nel 2016 ha vinto la selezione locale, aggiudicandosi poi il titolo di vincitore nazionale.

FameLab è inoltre stata occasione per molti comunicatori per incontrarsi e iniziare a lavorare assieme, creando realtà che divulgano la scienza in modo innovativo e sperimentale, come la compagnia di "ricercattori" Topi da Laboratorio, formatasi anch'essa a Trieste.