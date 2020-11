Famila, a Trieste la spesa si fa online con ritiro in modalità drive

Famila cresce nell’offerta e nei servizi al pubblico e dedica ai triestini la nuova opportunità di effettuare la propria spesa online da casa o ufficio fissando il ritiro quando si desidera, 7 giorni su 7. Nasce in modalità clicca&ritira drive il servizio che, attraverso il portale Così Comodo (che riunisce sette insegne italiane), consentirà a chiunque di fare la spesa in tutta semplicità da smartphone, tablet o PC, per poi recarsi al supermercato solo per ritirare l’ordine che verrà caricato in auto dal personale addetto del Famila (Via Valmaura, 4, 34148 Trieste).

Nessuna attesa e tutta la praticità di potersi fermare in ogni momento per riprendere dallo stesso punto, perché il carrello virtuale rimane a disposizione fino al compimento dell’ordine; un privilegio davvero utile per inserire articoli che ci si erano scordati (capita a tanti!). Su www.cosicomodo.it/familanordest/trieste-valmaura sono acquistabili oltre 14.000 referenze. Una vastissima scelta di alimenti presenti nel proprio Famila di fiducia, tra cui i freschi, le specialità territoriali locali, le grandi marche e i “senza” (senza glutine, senza lattosio, ecc.) creati per chi ha esigenze di nutrizione specifiche; naturalmente ci sono anche le referenze per la cura di sé, per la pulizia della casa e per i nostri amici animali.



I prodotti a marchio Selex, insieme alle grandi marche, verranno confezionati come se ci si trovasse in negozio. Anche le carni, i salumi, i formaggi saranno preparati secondo il tipo di taglio desiderato. La gestione della spesa avviene tenendo a temperatura controllata gli alimenti, siano essi freschi, surgelati o a temperatura ambiente, in modo tale da consegnarli al cliente esattamente come appena prelevati dal reparto del supermercato. Online sarà naturalmente possibile cogliere tutti i vantaggi che si hanno con la tessera Carta Club Famila: offerte speciali e sconti riservati su tanti prodotti sempre nuovi, possibilità di partecipare anche a raccolte punti e bollini, concorsi, convenzioni ed iniziative vantaggiose.Per concludere l’ordine si dovrà scegliere il giorno e la fascia oraria del ritiro (da lunedì a sabato dalle 08.30 alle 19.30 , domenica dalle 09:00 alle 19:00. Per informazioni il Servizio clienti è attivo all’800.035.800 o su) e tipo di pagamento: direttamente online oppure al ritiro della spesa, con carta di credito, bancomat o paypal (spesa minima 20 euro).