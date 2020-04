Far avanzare i lavori per la nuova viabilità a Barcis

Far avanzare con urgenza i lavori per la nuova viabilità sulla riva destra del lago di Barcis. E' questa la richiesta del Comitato popolare Valcellina che, in una lettera, sollecita il sindaco, la Protezione civile Fvg, il Prefetto di Pordenone e il Presidente della Regione sull'importanza del cantiere per i residenti.

A inizio febbraio era stato dato l'avvio alla realizzazione del nuovo ponte, opera propedeutica alla sistemazione della viabilità della vallata, progettata con l'obiettivo di deviare il traffico pesante al di fuori dell'abitato del capoluogo, dove sorgono edifici antichi e senza fondamenta, la cui stabilità è messa a rischio dalle vibrazioni dei camion in transito.

"Chiediamo - spiega Fabia Tomasino a nome del Comitato - che i turni del cantiere siano aumentati e si possa lavorare anche sabato e domenica, per ridurre i tempi di attesa, considerando anche i ritardi dovuti al maltempo che faranno slittare la conclusione oltre i tempi previsti. Se si accelerano i lavori, il paese avrà prima la viabilità alternativa per far passare i camion di ghiaia, salvando così le nostre abitazioni già maltrattate dal traffico pesante ordinario".

"Il nostro timore - proseguono dal Comitato Valcellina - è che una volta pronta la viabilità alternativa, noi residenti non avremo più le nostre abitazioni in piedi a causa delle costanti sollecitazioni dei mezzi pesanti e dovremo abbandonare il paese. Scriviamo anche al Prefetto proprio per tutelare il paese dagli eventuali danni subiti dal far continuare a far transitare i camion".