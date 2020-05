Fase 2 a San Vito al Tagliamento: obiettivo i servizi per la disabilità

Per adottare misure volte a contenere e contrastare la diffusione del Covid 19 nelle attività legate all’Ambito Sociale del Sanvitese, consentendo di avviare l’operatività della cosiddetta Fase 2, nel fine settimana si è tenuta la videoconferenza tra gli Ambiti Sociali Territoriali (sono cinque in tutto), l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e la Regione FVG. Tra i punti all’ordine del giorno l’applicazione dell’articolo 8 del Dpcm del 26 aprile, che contiene le disposizioni per la riattivazione, secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, delle attività sociali e socio-sanitarie per le disabilità erogate (dietro autorizzazione o in convenzione) a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario.



Nell’occasione, l’Assessore regionale con delega alla Salute Riccardo Riccardi ha dichiarato che relativamente al riavvio graduale dei servizi per la disabilità, le indicazioni che intendono presentare in Consiglio regionale (e la successiva delibera di Giunta) lasceranno un ragionevole margine di manovra ai soggetti gestori delle strutture. In sostanza, la Regione sta lavorando ad una norma che declini l’articolo 8 e che consentirà all’intero sistema dei servizi di fare chiarezza sull’avvio delle attività e su una loro riprogrammazione. Delineati gli indirizzi sarà possibile definire i protocolli e procedure di sicurezza per i singoli servizi.



Nel frattempo, il Servizio Sociale dei Comuni “Tagliamento”, in modo graduale, riavvierà gli interventi socio-educativi a favore dei minori disabili ai sensi della legge 41/96. Nell’area Sanvitese, in realtà, questi interventi non sono mai stati del tutto sospesi: dopo la chiusura delle scuole, gli interventi degli educatori sono stati proposti a domicilio e quando, a fronte dei Dpcm sempre più restrittivi, questo non è stato possibile, gli educatori hanno mantenuto, dove è stato possibile, interventi a distanza tramite telefonate e videochiamate. Per pochissimi minori che presentavano situazioni complesse (4 casi) sono stati mantenuti gli interventi in presenza dell’educatore a domicilio.In riferimento all’articolo 8, il Servizio Sociale ha già attivato ad oggi una ricognizione dei bisogni e necessità dei minori in carico (sono oltre un centinaio) e delle loro famiglie e ha programmato con Neuropsichiatria infantile, con La Nostra Famiglia e con la Fondazione Bambino Autismo un avvio graduale in una prima fase di circa una trentina di progetti in presenza dell’educatore con interventi che si prevedono a domicilio, nel centro diurno de La Nostra Famiglia o in sedi/spazi comunali che dovranno essere individuati nei territori dei singoli Comuni compresi nell’Ambito Sociale.Inoltre, i progetti sono stati riformulati rispetto a quelli avviati in origine in relazione ad ore garantite e a tipologie di intervento pur mantenendo gli obiettivi. Verranno quindi coinvolte le famiglie nella condivisione di questa riprogettazione che dovrà tenere in considerazione tutte le procedure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus ovvero in sicurezza ,a partire dalla sanificazione dei locali utilizzati. A tal proposito, dovrà inoltre essere validato da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASFO, il protocollo delle procedure di sicurezza per personale e per i bambini/ragazzi disabili elaborato dalla Cooperativa Sociale.Dunque le attività richiederanno spazi maggiori per poter rispettare i nuovi dettami di sicurezza e l’Amministrazione comunale si sta adoperando per individuare tali luoghi, in virtù dei progetti personalizzati che verranno realizzati in rapporto alle singole situazioni familiari con soggetti fragili o con disabilità. “Un lavoro imponente di progettazione da parte del Comune e del Servizio Sociale - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - utile a far sì che possano essere fornite le riposte più ampie al settore con l’obiettivo di garantire la piena operatività e la sicurezza degli utenti e del personale. Attività che non si è mai fermata, neppure durante il periodo del blocco, anche se limitata dalle disposizioni di Stato e Regione. Il Comune di San Vito al Tagliamento ha cercato comunque di dare risposte specifiche, cercando di ascoltare tutte le richieste di aiuto provenienti dal territorio”.