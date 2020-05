Fase 2: si apre la caccia alle badanti

Molte badanti sono tornate nei Paesi d’origine prima di restare bloccate, altre sono rimaste senza lavoro in concomitanza con le misure d’emergenza e non trovano nuovi assistiti a causa del timore delle famiglie per il contagio, e altre ancora non possono rientrare in Italia a causa dei limiti imposti alle frontiere. Questi sono solo alcuni dei problemi emersi in questi mesi e riguardano i lavoratori regolari. Poi c’è il mondo sommerso dei lavoratori irregolari perché non in regola con il permesso di soggiorno o che lavorano in nero. A livello nazionale si parla di circa 466 mila badanti non comunitarie ai quali va aggiunta verosimilmente una quota parti o superiore di lavoratori e lavoratrici provenienti dai paesi dell’Est e dunque lavoratori comunitari. Nella nostra regione secondo i dati Istat dell’Osservatorio sul lavoro domestico risultavano in attività nel 2018 18.736 lavoratori dei quali 13.408 stranieri,dati in aumento rispetto agli anni precedenti, (Udine 8.537 Pordenone 5.011 Gorizia 1.742 Trieste 3.446).



SITUAZIONE COMPLICATA

DEFICIT DI OFFERTA

NIENTE CASA DI RIPOSO

- La situazione dell’assistenza famigliare è diventata se possibile più complicata a causa dell’emergenza causata dalla pandemia e in tal senso abbiamo raccolto più di qualche riscontro. Andrea Cum, coordinatore regionale del Caf Cisl del Fvg che gestisce circa 3.500 contratti nell’intera regione spiega che ci sono state due fasi distinte: “nella prima settimana di blocco, verso metà marzo, abbiamo assistito a un aumento repentino dei contratti. Questo perché molti lavoratori che spesso chiedono di lavorare in nero, per potersi spostare con adeguata giustificazione, avevano bisogno di un contratto regolare. Parliamo di un aumento di quasi il 15%. Poi nelle settimane successive abbiamo registrato molte sospensioni di contratti perché le famiglie avevano paura di far entrare in casa persone che non conoscevano. Questo tuttavia ha riguardato le badanti non conviventi, mentre non si sono registrato problemi per il lavoratore che viveva in famiglia. Per altro ha influito anche la maggiore disponibilità di tempo dei famigliari”. Le badanti irregolari che non sono riuscite a regolarizzarsi sono rimaste bloccate o se ne sono andate: “Chi era già in famiglia è rimasto dentro casa, ma altre badanti, in particolare quelle provenienti da Croazia e Slovenia sono tornate a casa e non sono potute rientrare, lasciando di fatto alcune centinaia di famiglie sguarnite”.- D’altro canto, per le famiglie più fortunate, ovvero quelle che già avevano una badante in casa, l’esborso è stato molto più elevato del previsto per il semplice motivo che il lavoratore non ha usufruito dei riposi solitamente riconosciuti in contratto con il risultato di dover spesso mettere mano al portafoglio. Anche Luciano Bordin, della segreteria regionale Cisl ha confermato che la situazione è piuttosto complicata, in particolare per le badanti transfrontaliere bloccate nella loro nazione d’origine, senza lavoro e senza alcun sussidio. Ovviamente le difficoltà di reperire un’assistente aumentano se si tiene conto del fatto che moltissime badanti provengono da Paesi dell’Est extracomunitari, come Ucraina e Georgia.- Paradossalmente, a fronte della penuria di badanti causata dalla pandemia, la fine del confinamento spingerà verso l’alto la richiesta di assistenti famigliari non solo perché molti tornano al lavoro, ma anche per il semplice motivo che tantissime famiglie semplicemente non vogliono affidare i loro anziani a strutture residenziali assistite almeno fino a quando non avranno l’assoluta certezza che non corrano rischio alcuno.