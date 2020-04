Fase due, ascoltare anche i pensionati autonomi

Il Capla del Friuli Venezia Giulia, coordinamento delle associazioni unitarie dei pensionati del lavoro autonomo, che conta in regione oltre 80mila soci pensionati fra le tre categorie di lavoratori che comprende sette associazioni di anziani nel comparto dell’agricoltura, commercio e artigianato (Coldiretti pensionati, 50&più Confcommercio, Fipac Confesercenti, Cia, Anap Confartigianato, Cna Pensionati, Anpa), in questo triste e difficile momento dovuto al Covid-19, vuole "ringraziare l'intero comparto medico e tutti gli operatori sanitari che da due mesi fronteggiano la pandemia in atto".

"Abbiamo più volte manifestato con tutte e sette le associazioni di sostenere lo sforzo collettivo dell’intera popolazione anche con donazioni nel volontariato e nella Protezione civile. Ci preme sottolineare che proprio gli anziani siano oggi la fascia di popolazione più colpita dal virus con centinaia di positivi e purtroppo di decessi. Anche le nostre associazioni stanno operando con dedizione e sacrifici per garantire servizi essenziali nei comparti dei trasporti, dell’agricoltura e nelle attività commerciali", spiegano ancora dal coordinamento.

"Il Governo centrale nelle attuali difficoltà e con i suoi tempi sta cercando di far fronte alle esigenze dei cittadini così come lo sta facendo la Giunta regionale. Siamo, però, notevolmente preoccupati per il futuro che si sta prospettando e che sarà completamente diverso. Gli anziani ieri come oggi e come domani, sono pronti a fare il loro dovere, purché siano riconosciuti i meriti e non prevalgano scelte scellerate come quelle palesate di penalizzare la mobilità specie agli ultra settantenni. Riteniamo che non siano questi i momenti di ricercare colpevoli e scuse ma di lavorare tutti per un unico obiettivo, utilizzando le esperienze del passato che questa terra e gente ha superato con dignità e il rispetto di tutti".

"Sarebbe stato utile non farci trovare impreparati su quanto sta avvenendo anche qui da noi nella nostra regione (fra le più anziane) circa i sistemi delle reti di assistenza agli anziani deboli con riguardo alle troppe case di riposo e Rsa non sempre in regola con adeguati servizi alle persone. Crediamo di poter affermare, dopo un attento esame del nostro direttivo regionale, che sarebbe stato necessario non farsi cogliere di sorpresa perché fin dall'inizio di marzo era evidente che la fascia più debole e interessata al contagio era la nostra, quella degli anziani e dei pensionati in genere. Chiediamo quindi di poter essere utili interlocutori attivi ai prossimi tavoli di lavoro per la costruzione di reti che siano realmente alla altezza di quanto da anni il Capla del Fvg sta chiedendo".