Fase due, Autoscuole pronte ad azioni di protesta

“Ieri c’è stato il tavolo del comitato tecnico scientifico nazionale con il viceministro Giancarlo Cancelleri, ma a oggi non abbiamo avuto ancora alcuna risposta sulla possibilità di riaprire lunedì a livello nazionale. Se non dovessimo avere comunicazioni entro il fine settimana, saremo pronti ad azioni di protesta in tutta Italia”. È quanto annuncia Paolo Colangelo, presidente della Confarca, la confederazione italiana che rappresenta autoscuole, studi di consulenza scuole nautiche.

“È paradossale che possano ripartire le attività di parrucchieri ed estetisti, dove c’è un contatto fisico diretto, e non noi che rispettiamo naturalmente le distanze, poiché non abbiamo contatto con i nostri allievi ed anche nelle vetture c’è una distanza minima di sicurezza” dichiara Colangelo, ricordando inoltre che le linee guida per la ripartenza delle attività formative, stilate con l’ausilio di consulenti esterni in ottemperanza delle misure previste da Inail e comitato tecnico scientifico, sono state consegnate al dicastero lunedì 11 maggio.

“In tutto questo scenario, c’è da aggiungere che i nostri dipendenti ancora non hanno percepito la cassa integrazione, e alcuni titolari addirittura nemmeno il bonus da 600 euro", afferma Colangelo. "Si aspetta dunque l’approvazione delle linee guida a livello nazionale che abbiamo proposto lunedì, ma qualora non dovessero esserci risposte alle nostre legittime richieste, procederemo con le proteste in tutta Italia”.