Fase due e scuola, a Udine scatta la raccolta firme

"I bambini e i ragazzi sono stati i più colpiti dall'emergenza coronavirus". Per questo motivo Federico Pirone, capogruppo di Innovare, chiede alla Giunta Fontanini di attivarsi nel riorganizzare i servizi dedicati all'infanzia e agli adolescenti, come gli asili nido, il doposcuola e in particolar modo i centri estivi. “E' prioritario per la Fase 2 – spiega il consigliere– anche per permettere ai genitori di andare lavorare”.



Nel frattempo, proprio su questo tema, alcuni genitori di Udine hanno avviato una petizione online sulla piattaforma change.org per chiedere al Comune più attenzione per i figli, già privati dalla didattica in classe, dall'affetto dei parenti e dall'amicizia formativa di compagni e amici. Si tratta di circa 15 mila nella sola Udine, con pieni diritti e doveri.



“I bambini e i ragazzi stanno sopportando in questa emergenza sanitaria gravi condizioni in termini di distanziamento sociale e relazionale” scrivono i 5 referenti, Linda Carello, Laura Del Favero, Francesca Plateo, Laura Squeraroli e Annalisa Soldà. “Se un ritorno a scuola prima di settembre non sarà possibile – spiegano - chiediamo servizi alla nostra città. Parchi, giardini e scuole possono diventare luogo di socialità sicura e per piccoli gruppi, coinvolgendo tutti i soggetti, dalle istituzioni scolastiche all'Azienda Sanitaria, dall’Università alle Associazioni sportive e culturali, al Terzo settore".



I firmatari, chiedono dunque che l'amministrazione comunale di Udine, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie e di sicurezza, si attivi fin da subito per progettare, con un gruppo di esperti, l'apertura dei servizi rivolti alla fascia d'età 3-14 anni, predisponendo, in collaborazione con le associazioni e le scuole, un piano di attività di volontariato che preveda la partecipazionedei ragazzi delle secondarie di secondo grado, in favore della popolazione più fragile della città.Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il tuo televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.