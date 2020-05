Fase due, nuovo palinsesto per Telefriuli

Fase due anche per il palinsesto di Telefriuli. Confermati gli appuntamenti di approfondimento sull’evoluzione dell’emergenza Coronavirus, tornano a regime tutti gli spazi dedicati all’informazione, dal primo mattino e fino a mezzanotte.

L’11 maggio riparte la trasmissione in diretta Ore 7: dal lunedì al venerdì la rassegna stampa nazionale e locale, le news dal territorio in tempo reale e l’approfondimento con l’ospite.

Sono dieci ogni giorno le edizioni del telegiornale, per raccontare il territorio in presa diretta. Dopo l’appuntamento del mattino, l’informazione torna protagonista alle 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 e 17.30, per arrivare fino al tg serale delle 19. Alle 20.45 telecamere puntate sul Friuli Occidentale, con il tg di Pordenone. In seconda serata, alle 23.45, di nuovo protagonista l’informazione regionale.

Telefriuli rimane poi al fianco delle famiglie in questo periodo di scuole chiuse. Ricreazione raddoppia: la trasmissione dedicata ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria conferma l’appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, alle 9.30, e debutta al pomeriggio, alle 16. Un’occasione in più per i più piccoli di seguire i video realizzati dagli insegnanti del territorio per i loro alunni, nell’ambito della didattica a distanza: brevi lezioni, storie, filastrocche, lavoretti da realizzare a casa, musica, teatro e anche ginnastica. Il tutto arricchito dalla collaborazione con i canali Mela Music Tv e Insegnanti tv.