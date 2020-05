Fase due, riparte anche 'Lo Sapevo'

Ritorna Lo Sapevo!. L’avvincente quiz di Telefriuli riprende dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus, con le sfide dei quarti di finale, ma con un nuovo format. Le Pro Loco, infatti, si collegheranno via Skype e i capitani da casa risponderanno... comodamente seduti sul loro divano.

I quiz saranno sempre legati al territorio e non mancherà il gioco in friulano: i concorrenti dovranno dare la corretta traduzione delle parole in meno di un minuto. La prima puntata andrà in onda sabato 16 maggio alle 21 e vedrà sfidarsi le Pro Loco di Majano e San Vito al Tagliamento.