FaSÌN.net, a Bicinicco si parla delle regole di internet

FaSÌN.net fa tappa a Bicinicco. Giovedì 12 maggio alle 20.30 nel Centro polifunzionale “Don Lino Andrioli” (Via Regina Pacis 6) il progetto dell’Aps Klaris, avviato a inizio marzo, che consiste in una serie di percorsi formativi, educativi e informativi sui temi della cittadinanza digitale allo scopo di promuovere un uso sicuro e consapevole del web, propone la conferenza dal titolo Internet non ha regole?



L'incontro, introdotto da Marco Stolfo di Radio Onde Furlane, sarà condotto da Maria Lipone, avvocata e psicologa dell'associazione MEC, che affronterà il tema specifico delle regole del web. La conferenza fa parte della serie di incontri sul territorio in programma nel quadro di FaSÌN.net (Famiglie Sicure Insieme nella rete), che nelle settimane passate ha già toccato Carlino e Premariacco e sino a fine mese raggiungerà altre località friulane, a partire da Capriva del Friuli, dove il prossimo 18 maggio la stessa Maria Lipone parlerà di rete, affettività, educazione e sessualità.



«Siamo lieti di ospitare questo incontro nel nostro territorio così come abbiamo dato con convinzione il patrocinio del nostro Comune a questo progetto», è il commento di Paola Turello, sindaca di Bicinicco. «Quello dell'uso sicuro e consapevole del web è un tema molto importante per le nostre comunità – aggiunge – e riguarda tutte le generazioni: adulti, anziani, giovani e bambini. Per Bicinicco i motivi di interesse sono ancora maggiori, a partire dal fatto che nella locale scuola primaria viene applicato il metodo didattico intutivo Bortolato che favorisce l'apprendimento in molti campi e vengono realizzate anche attività utilizzando i computer e la rete».FaSÌN.net (Famiglie Sicure Insieme nella rete) è strutturato in quattro azioni: incontri e conferenze tematiche come quella che si tiene a Bicinicco, una tavola rotonda conclusiva prevista il prossimo 1° giugno a Tavagnacco, una serie di laboratori formativi per ragazze e ragazze dai 10 ai 13 anni, che hanno avuto luogo a Martignacco, e un ciclo di trasmissioni radiofoniche, sulle frequenze di Radio Onde Furlane (90.0 Mhz, 90.2 Mhz e 105.6 Mhz e in streaming (www.radioondefurlane.eu), la cui ultima puntata è prevista la prossima settimana con la seguente programmazione: lunedì 16/05/2022 alle 8.30, martedì 17/05/2022 alle 13.30 e venerdì 20/05/2022 alle 16.30.L'incontro previsto il 12 maggio a Bicinicco è aperto a tutti e si rivolge in particolare ai genitori di bambini e ragazzi. La partecipazione all'incontro è libera e gratuita e nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Per ragioni organizzative si consiglia di prenotarsi scrivendo all'indirizzo email: segreteria.klaris@gmail.com.FaSÌN.net è realizzato dall’Aps Klaris, con la collaborazione dell’associazione MEC (Media Educazione Comunità) e della cooperativa Informazione Friulana, con il patrocinio delI’Università degli Studi di Udine e dei Comuni di Bicinicco, Carlino, Capriva del Friuli, Martignacco, Mereto di Tomba, Pagnacco, Premariacco, Tavagnacco e Valvasone-Arzene e con il finanziamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Ulteriori informazioni in rete: klarisweb.wordpress.com e www.facebook.com/AssociazioneKlaris.