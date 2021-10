Fazioli ad Expo 2020 Dubai

Diversi punti in comune legano il Padiglione Italiano di EXPO 2020 allo speciale pianoforte Fazioliche vi risiede dal 1° ottobre. Costruito appositamente per questa occasione nella ormai leggendaria fabbrica di pianoforti di Sacile, M Liminal – questo è il nome dell’avveniristico strumento autenticamente made in Italy – contiene innanzitutto quel ‘richiamo al mare e al patrimonio culturale comune a tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo’ celebrato dal progetto architettonico del Padiglione Italiano. La forma del fianco di M Liminal suggerisce il profilo di un’onda, ma anche quello di un’imbarcazione. Gli abbinamenti cromatici, i riflessi sulle superfici e l’uso di materiali inediti ricordano lo specchio abbacinante delle acque illuminate dal sole.



Non solo: questosi contraddistingue infatti, oltre che per la peculiarità e il fascino del suo stesso prodotto - il pianoforte a coda e da concerto - per la forte specializzazione e la costante ricerca scientifica in un campo tuttora apparentemente ancorato alla tradizione. Le forme asimmetriche di M Liminal danno vita a soluzioni del tutto inedite, dimostrando l’abilità tecnica del costruttore e la capacità di rispondere con l’innovazione agli stimoli provenienti dal mondo del design.Tra le creazioni di maggior successo nella collezione di pianoforti speciali Fazioli,, rappresentando un potenziale fulcro di aggregazione nello spazio espositivo per i suoi connotati estetici e funzionali.In qualità dimetterà a disposizionepresso ilSi armonizza ai principi di Expo Dubai 2020 anche: già dal 2011,, si ricava dal sole quasi la metà del fabbisogno energetico della fabbrica, portando al. I legni impiegati per la realizzazione degli strumenti provengono esclusivamente da fornitori certificati che garantiscono di seguire comportamenti etici nella gestione delle foreste. L'azienda dispone della certificazione internazionale di qualità ISO-9001.