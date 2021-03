Febbraio, temperature due gradi sopra la media

Mancano pochi giorni a primavera, ma nel mese di febbraio non sono mancati assaggi della prossima stagione.



"Nel mese di febbraio appena trascorso - rivela Arpa Fvg -, in Friuli Venezia Giulia abbiamo vissuto fasi meteorologiche molto diverse fra loro, in particolare per quanto riguarda la temperatura: prima, verso metà mese, il freddo intenso, con temperature prossime o al di sotto dello zero anche in pieno giorno e non lontano dal mare; poi, nell’ultima decade, il caldo, che ha toccato valori da record assoluto in particolare in pianura e sul Carso".



Mediamente, febbraio 2021 com'è stato?

"In estrema sintesi, ha 'vinto' il caldo. Se osserviamo le temperature medie mensili e le confrontiamo con le medie di febbraio calcolate nel trentennio di riferimento 1991-2020, nel 2021 sono stati registrati mediamente 2 °C sopra la media, con qualche eccezione (Piancavallo, più vicina alla media, Tarvisio, più lontana)".



"Focalizzandoci sulla pianura e osservando l'andamento anno per anno delle temperature medie di febbraio - conclude la nota Arpa Fvg -, notiamo come negli ultimi otto anni si siano registrate sempre anomalie calde (con l'eccezione del solo 2018)".