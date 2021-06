Federcaccia Buttrio qualificata alle nazionali

Dopo il terzo posto conseguito al Campionato italiano nel 2020, anche quest'anno la compagine della Federcaccia locale rende il Comune di Buttrio assoluto protagonista in questa difficile disciplina agonistica.

Alle finali provinciali e regionali della 53ª edizione del Campionato Italiano Sant’Uberto della Federcaccia, svoltesi sui terreni della zona cinofila di San Vito al Tagliamento, la squadra selezionata dal presidente di sezione Lucio Luise - composta dai cinofili Paolo Sdrigotti, Carlo Di Plotti, Arno Urli e Giovanni Pizzolini - si è confermata ad alti livelli vincendo il Campionato provinciale e classificandosi seconda, per soli due punti di differenza, nel Campionato regionale. “Purtroppo fatale per il non conseguimento del primo posto è stato un banale errore al tiro di un componente il team che, peraltro, si è sempre dimostrato il miglior tiratore della compagine”, commenta l’assessore allo sport di Buttrio Paolo Clemente.

Con questo risultato la squadra di Buttrio si è qualificata per le finali nazionali che si svolgeranno prossimamente in provincia di Salerno. L’augurio del vicesindaco: “Facciamo un grande in bocca al lupo al nostro team per le finali nazionali”.