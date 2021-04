Fendi sceglie i tessuti della Carnica Arte Tessile

Fendi sceglie i tessuti della Carnia per l'iniziativa #FendiHandinHand, che propone in edizione limitata l'iconica Baguette Fendi, reinterpretata da venti eccellenze dell'artigianato italiano.



Il tessuto Piccolo Fiore realizzato dalla Carnica Arte Tessile, azienda con sede a Villa Santina, è una di queste eccellenze. La cura dei particolari e l'originalità dei disegni realizzati con tecnica a jacquard, uniti all'alta qualità delle materie prime utilizzate, rendono le produzioni dell'azienda carnica artisticamente uniche. Ulteriore particolarità, nonostante il progressivo sviluppo e il necessario aggiornamento tecnologico, l'azienda ha voluto mantenere le caratteristiche originarie della 'Bottega Artigiana'. Sono proprio queste caratteristiche e i tessuti di pregio realizzati ad aver conquistato la maison di moda Fendi.

"A nord-est in Carnia, nella provincia di Udine del Friuli Venezia Giulia, l'iniziativa #FendiHandinHand si rivolge al lavoro della Carnica Arte Tessile, un laboratorio di tessitura a conduzione familiare specializzato nel broccato in cotone e lino jacquard, endemico della regione dal 1700" spiega Fendi sui social, presentando la 'nuova' Baguette.



Tradizione tessile, una storia che affonda le radici nel 1700

"Siamo felici di far parte del progetto #FendiHandinHand - commentano orgogliosi dalla Carnica Arte Tessile -. La prestigiosa maison ha selezionato dalle nostre collezioni il tessuto Piccolo Fiore. Con questa creazione rappresentiamo orgogliosi il Friuli Venezia Giulia".L'intero ciclo di produzione, dallo studio dei disegni e dei modelli al capo finito, si svolge in seno all'azienda di Villa Santina e i tessuti vengono realizzati da esperte tessitrici, seguendo i più autentici criteri artigianali. Per la produzione, Carnica Arte Tessile si avvale di dieci telai meccanici in diverse altezze con sovrapposte macchine jacquard in tessitura e di macchine da cucire ad orlo a giorno per la rifinitura dei capi."L'arte del tessere" in Carnia ha origini molto antiche, ma si è particolarmente radicata nel periodo che va dai primi del 1700 alla fine del 1800 quando, in ogni casa, anche la più sperduta nell'ultima vallata, c'era in funzione almeno un telaio.Il grande impulso a questa attività si deve al talento, all'intelligenza ed alla capacità imprenditoriale di Jacopo Linussio (1691 – 1748) che creò, in pochi anni, un complesso manufatturiero che occupava oltre trentamila addetti.La tessitura di Jacopo Linussio era ritenuta, all'epoca, la più grande d'Europa e, sostenuta dalla Repubblica Serenissima di Venezia, esportava i suoi manufatti fino nei più lontani paesi dell'Asia e delle Americhe.Negli anni 50 il senatore Michele Gortani, per far rivivere la dismessa attività di tessitura in Carnia, sostenne l’avvio di corsi di formazione all’arte del tessere e ne affidò la conduzione a Tomasina Da Ponte Tonon. Nessuna delle allieve ebbe però lo spirito imprenditoriale necessario per avviare un'iniziativa in proprio. Fu così che la stessa signora Tonon, per non disperdere il lavoro fatto nei tre anni di insegnamento, diede origine nel 1964 alla Tessitura Carnica, oggi Carnica Arte Tessile.Al suo esordio la nuova iniziativa aveva la sede nei locali di una vecchia falegnameria a Invillino di Villa Santina.L'attività era principalmente rivolta alla produzione di tessuti di abbigliamento di lana e di seta con l'impiego di telai a mano di piccole dimensioni, mentre per la produzione di biancheria per la casa veniva utilizzato un solo telaio jacquard a mano.Nel 1970 l’ampliamento dell’attività rese necessario il trasferimento dell’azienda nell'attuale sede di Villa Santina. Con l'occasione venne riorganizzato tutto il sistema produttivo con la specializzazione nel settore della biancheria per la casa.Nei suoi cinquant'anni di attività, l'azienda, ha acquisito un posizionamento di prestigio fra i produttori di biancheria fine per la casa ed i suoi prodotti sono oggi apprezzati in italia ed all'estero grazie al senso artistico, alla conoscenza tecnica ed all'impegno profuso da Tomasina Da Ponte Tonon assieme al marito Sergio, nell'avviare e sviluppare questa iniziativa, ora tramandata ai suoi familiari ed eredi sotto la direzione del figlio Bepi.

Nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2020 un incendio devastante ha distrutto completamente lo stabilimento della Carnica Arte Tessile . Dal fuoco si sono salvati il vecchio telaio di Tomasina, alcune rocche di filo verde e una grande voglia di rinascere, che si è concretizzata con la riapertura del punto vendita già prima di Natale.