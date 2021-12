Fermate del bus accessibili anche ai disabili

Anche le persone con ridotta mobilità devono avere il diritto di andare a tifare l’Udinese in autobus e potersi muovere liberamente per la città.

E’ questo il senso della protesta - andata in scena ieri sera all’esterno dello stadio Friuli - organizzata in occasione della partita (non disputata) contro la Salernitana dall’Associazione di tutela Diritti del Malato.

Una ventina di persone si sono ritrovate alla fermata della linea 9, che al momento non è attrezzata per consentire ai disabili l’accesso ai mezzi attraverso l’apposita pedana.