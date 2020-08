Ferragosto a Grado con i fuochi d'artificio

La linfa della ripartenza scorre veloce nell’albero dell’estate di Grado. L’Amministrazione comunale e gli operatori, nel confermare il “tutto aperto in sicurezza”, annunciano lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico che, come da tradizione, viene offerto ai turisti e ai visitatori nella notte di Ferragosto, per definizione il cuore della stagione calda. L’”incendio del mare” avrà inizio alle ore 23.00 di sabato 15 e sarà ben visibile dal lungomare e dagli stabilimenti del borgo marinaro, con l’invito per tutti a stupirsi e divertirsi rispettando le norme di sicurezza consigliate in queste settimane. Periodo nel quale non solo Grado ha vissuta una discreta serenità pur nell’emergenza, ma anche il suo mare è stato dichiarato “Covid free”.



In attesa del 15 agosto, Grado non si ferma e propone una serie di appuntamenti assai graditi agli ospiti, regionali, italiani e stranieri.



– ArcheoBus: il bus parte da varie zone di Grado, collega l’Isola ad Aquileia e accompagna i turisti alla scoperta delle bellezze dell’antica città romana. La passeggiata parte dal porto fluviale fino alla Basilica (ingresso a prezzo ridotto), prosegue fino alla Domus/Palazzo Episcopale e si conclude con una gustosa pausa al Cocambo, un laboratorio artigianale di cioccolateria dove poter osservare il procedimento di lavorazione che trasforma le fave di cacao in delizioso cioccolato, sapientemente abbinato anche a prodotti locali. La visita guidata al Cocambo prevede, inoltre, l’assaggio di vini dei vari produttori della Doc Friuli - Aquileia. Rientro previsto a Grado per le ore 13.30. Prezzo: 10 euro.Operetta che passione: al Parco delle Rose, alle ore 21.00, con il tenore Andrea Binetti, Marzai Postigna e Marina Giovanna Michelini, Mathia Neglie e Corrado Gulin al pianoforte. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria a: prenotazioni@arteventiudine.it.Conoscere Grado: dalle ore 21.30, con partenza da piazza Biagio Marin, vista guidata gratuita nel centro storico, organizzata dal Comune di Grado.Wine tour: nel pomeriggio, dalle ore 17.15 (partenza presso Osteria del Mar), giro di degustazioni alla scoperta dei migliori vini friulani nelle osterie del centro storico. Prezzo: 15 euro.Spartan: alle ore 8.00, attività fisica all’aria aperta, in spiaggia Costa Azzurra. Partecipazione gratuita.– Walking tour delle botteghe artigiane: per farsi trasportare dalla creatività degli artisti e degli artigiani gradesi, ispirati dal mare e dalle vecchie tradizioni. Tour pedonale gratuito con partenza alle ore 15.45, da viale Alighieri 44, e chiusura alle 19.00, con aperitivo presso il VINarium.Alberto Sordi. Il più italiano di tutti gli italiani: al Parco delle Rose, alle ore 21.00. Incontro culturale per celebrare la figura di Alberto Sordi, a 100 anni dalla sua nascita. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria a: prenotazioni@arteventiudine.it.Grado Attivo: yoga ed energia, dalle ore 7.00, al Parco delle Rose, presso l’area sportiva. Partecipazione gratuita.Nordic Wolking: con inizio alle ore 18.30 e partenza dal Palazzo dei Congressi. Partecipazione gratuita.Sup night the classic one: allo Stabilimento Tivoli, spiaggia Costa Azzurra. La classica uscita di gruppo in Sup e kayak al tramonto; al rientro pasta e bibita presso lo Stabilimento. Quota di partecipazione: 15 euro. Info e prenotazioni: ASD Fiarplay.– Sea&Taste, Trieste e Carso experience: tour giornaliero in bus verso il Carso e la città di Trieste. Partenza da Grado alle ore 9.30, degustazione di vini in un’azienda del Collio, visita a Trieste e Miramare, con rientro previsto a Grado per le ore 18.30. Prezzo 34 euro.Conoscere Grado: dalle ore 10.00, con partenza da piazza Marin, vista guidata gratuita nel centro storico, organizzata dal Comune di Grado.Grado Attivo: Human Dance Technique, sulla diga Nazario Sauro (presso il Municipio, lato mare), dalle ore 18.30. Partecipazione gratuita.Spartan: alle ore 8.00, attività fisica all’aria aperta, in spiaggia Costa Azzurra. Partecipazione gratuita.Una spia in laguna: rappresentazione teatrale al Parco delle Rose, alle ore 21.15. Letture sceniche dal libro di Cristiano Meneghel: "Una spia in laguna". Al pianoforte Marta Chiusso. ingresso libero, prenotazione obbligatoria a: prenotazioni@arteventiudine.it.– Grado Attivo: Human Dance Technique, sulla diga Nazario Sauro, dalle ore 10.30 (e dalle ore 18.30). Dalle ore 11.00 alle 23.30, animazioni, giochi e musica per tutti, in varie località dell’Isola. Nel pomeriggio, alle ore 16.45, escursione in bici per scoprire le varie zone di Grado, dalla spiaggia Costa Azzurra a Grado Pineta.