Ferragosto a Marina Julia

Prosegue la rassegna cinematografica “Il Martedì è Cinema” curata da Laura Blasich e Katia Bonaventura. Martedì 10 agosto, alle 21.00, in piazza Falcone Borsellino, l’appuntamento è con “Pranzo di Ferragosto” di Gianni Di Gregorio (Italia, 2008). Presentato alla Mostra del cinema di Venezia, il film ha vinto il Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentis” e Di Gregorio è stato premiato come miglior regista esordiente dell'anno da entrambi i maggiori riconoscimenti cinematografici italiani.



La trama è incentrata su Gianni, un uomo di mezz'età, figlio unico di madre vedova, una nobildonna decaduta che lo tiranneggia sistematicamente, con la quale vive in una vecchia casa nel centro di Roma. Impossibilitato a pagare le bollette, si fa pagare da vicini e amici in partenza per le vacanze per accudire altre anziane vedove, dando loro ospitalità, cibo e divertimenti.



La rassegna “Aspettando GEOgrafie” propone giovedì 12 agosto, alle 21.00 una camminata insolita per Monfalcone, con Roberto Covaz e Cinzia Benussi che guideranno i partecipanti alla scoperta del centro cittadino, tra storia, aneddoti e curiosità. La camminata a passo lento, della durata di circa 45 minuti, sarà intervallata da soste per spiegazioni e letture ad alta voce.



Il percorso inizierà da Piazza della Repubblica (punto di ritrovo iniziale), per toccare poi piazza Cavour, piazzale Resistenza, via San Francesco, via Colleoni, giardino Patuna, via Serenissima, via Desena, corso del Popolo, via della Carità, via Sant’Ambrogio, e nuovamente Piazza della Repubblica.. Evento su prenotazione: biblioteca@comune.monfalcone.go.it; tel. 338.3772420 (anche messaggio Whatsapp).Sabato 14 agosto, in Rocca, alle 18.00, Tramonto d’estate, con OTORONGO TRIO: Denis Biason - Chitarra elettrica, Banjo & elettronica; Giorgio Pacorig - Fender piano, Moog & elettronica: Daniele D’Agaro - sax & clarinetti.Sempre sabato 14 agosto, in piazza della Repubblica, alle 21.00, “1981-2021: MTV anniversary show”, a cura della Scuola CAM Arte Musica.Dal vivo, le canzoni più celebri, i video più famosi, lanciati sugli schermi che ricreeranno le atmosfere degli anni ’80, ‘90 e 2000, con video storytelling e tante sorprese sul palco allestito in perfetto stile MTV. La grande musica eseguita da Cindy&The Rock History, lo storytelling del celebre "RockHistory suona la storia", tutto sotto l'esperta regia di Marino Cecada.Domenica 15 agosto festeggeremo Ferragosto con il Marina Julia Summer Festival – Special Edition, che si prefigge di portare in riva al mare uno spettacolo speciale. A distanza di un anno dalla prima edizione, l’obiettivo del Comune di Monfalcone è di rinnovare un grande momento di intrattenimento: uno show a 360 gradi di ballo, canto, luci, laser volanti e video proiettati nel led wall che animeranno Marina Julia per una notte, come nelle migliori tradizioni delle feste estive.Il programma della serata si apre con un pre-show direttamente sulla spiaggia, dalle ore 16 alle ore 21. Ad aprire le danze, fino alle ore 18, ci sarà il noto dj Enzo Zippo, a seguire Doroty Princess, istruttrice reggaeton/zumba molto apprezzata nel mondo del fitness che terrà uno stage di raggaeton accessibile a tutti, a concludere l’intrattenimento in spiaggia, ci saranno due ore no-stop di musica con il dj Alex DB, che mixerà i brani accompagnato dalla vocalist e cantante Tyna Ze (vincitrice della 5a Edizione del premio Casa della musica nella sezione interpreti).Lo show avrà il suo inizio ufficiale alle 21.30, sulla scalinata di Marina Julia, con il susseguirsi di suggestive performances ballate e cantate dal vivo da grandi artisti, la maggior parte provenienti dal nostro territorio. Lo spettacolo sarà introdotto da un laser show con effetti di ultima generazione, unico nel suo genere e dal grande impatto. Successivamente si alterneranno sul palco la cantante Tyna Ze e Manolo Soldera (cantante e corista di Sanremo Young- RAI UNO, del Concerto di Natale in Vaticano-MEDIASET). Per i giovanissimi confermato il rapper Yane, artista polivalente tra gli esponenti hip hop e rap più famosi del panorama locale (presente nel 2014 al Talent Show X Factor).Tra una performance canora e l’altra, si potrà assistere alle evoluzioni del corpo di ballo formato appositamente per l’occasione e composto da professionisti e campioni del mondo della danza. Nello specifico ci saranno coppie di latino -americano di Classe A -il massimo livello raggiungibile - e ballerini di street dance vincitori di numerose “battleIn base al D.L. DEL 22/07/2021, l’accesso a tutti gli eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde “Green Pass” e/o esito negativo del test molecolare o antigenico rapido e di un documento di identità.