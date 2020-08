Ferragosto al Marina Julia Summer Festival

Sabato 15 agosto, il Marina Julia Summer Festival, promosso dal Comune di Monfalcone nell’ambito della rassegna Monfalcone Estate, si propone al pubblico nella sua Special Edition, offrendo uno spettacolo a 360° gradi di ballo, canto, intrattenimento, luci e laser volanti, video musicali proiettati nel led wall che animeranno Marina Julia come nelle migliori tradizioni delle feste estive. Tanti gli artisti attesi, tra cui il vincitore della prima edizione di “Amici” (quando il programma si chiamava ancora “Saranno Famosi”) Dennis Fantina.



Il programma della serata, la cui direzione artistica è affidata alla coreografa e ballerina Manuela Di Benedetto in arte Nuelle, si aprirà alle 18.30 con un pre-show direttamente sulla spiaggia con le più famose musiche internazionali e hit del momento. Tre ore con il dj Alex DB che mixerà i brani accompagnato dalla vocalist e cantante Tyna Ze (recentemente vincitrice della 5a Edizione del premio Casa della musica nella sezione interpreti) e da quattro ballerine che distribuiranno per l'occasione gadget a tutti i presenti.



Lo show avrà il suo inizio ufficiale alle 21.30 sulla scalinata di Marina Julia, dove diversi artisti si susseguiranno nelle varie performance. Lo spettacolo sarà introdotto da un laser show, con effetti di ultima generazione e unico nel suo genere, che coinvolgerà il pubblico presente. Successivamente, si alterneranno sul palco il cantante Joe Boscaglia con il suo primo singolo “Estoy buscando la felicidad”, brano dall'atmosfera latina. A seguire ritroveremo Tyna Ze che ci regalerà dei grandi classici del repertorio musicale internazionale. Direttamente dal programma televisivo di canale 5 “All togheter now”, Dennis Fantina ci proporrà un repertorio pop prevalentemente italiano, da Ramazzotti a Le vibrazioni. Si proseguirà con la magia del “musical-light” del violinista Pierpaolo Foti, interprete molto apprezzato, concertista e compositore, accompagnato dal corpo di ballo Mj Dance Crew che tramite le luci al led comparirà e scomparirà dal buio volteggiando sulle note del violino elettrico di Foti.Tra le performance dei cantanti ci saranno sempre le evoluzioni del corpo di ballo formato da professionisti e campioni, presenti in eventi di alto livello, spettacoli televisivi e teatrali. Ci saranno coppie di latino-americano di Classe A, il massimo livello raggiungibile, e ballerini di street dance vincitori di numerose “battle” . In chiusura dello spettacolo, ci sarà un ulteriore momento di Laser Show con i tradizionali fuochi di artificio a basso impatto sonoro, nel rispetto dell’ambiente.Manuela Di Benedetto in arte Nuelle (Direttore artistico del Festival), già ballerina e coreografa per nomi come David Guetta, Marco Mengoni, Corona, per molti anni è stata presenza fissa nel FestivalShow, e presente come cantante dance in svariate compilation tra cui la prestigiosa e famosissima Hit Mania Dance.