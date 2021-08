Ferragosto all'Immaginario Scientifico

Sarà aperto al pubblico anche domenica 15 agosto l'Immaginario Scientifico di Trieste, dalle 10.00 alle 18.00.



Il museo, nella sua nuova sede al Magazzino 26 del Porto Vecchio, permette di scoprire la scienza in prima persona, con apparati interattivi, piccoli esperimenti, dimostrazioni sui fenomeni scientifici. Il pubblico diventa così protagonista di un'esperienza coinvolgente, che consente di scoprire non solo i fenomeni naturali ma le applicazioni più innovative della scienza e le attività di ricerca degli enti del sistema scientifico di Trieste.



Il museo è aperto da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00.

Per prenotare: www.immaginarioscientifico.it