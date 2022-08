Ferragosto di musica, divertimento e cultura a Monfalcone

Musica, divertimento e cultura a Monfalcone, per un Ferragosto tutto da vivere anche in città. A Marina Julia, i festeggiamenti di Ferragosto iniziano con il ritorno di uno degli eventi più attesi dell’estate: la Cavalchina Estiva di Enzo Zippo. Il 14 agosto, dalle 18, sulla spiaggia di Marina Julia l’intrattenimento e la musica di Dj Zippo e Dj Master Dee propongono balli e tanto divertimento.

Dalle 19.30 alle 20.30 iscrizioni aperte per la sfilata mascherata, che dalle 21 affascinerà gli ospiti con i colori e l’allegria dei partecipanti e premierà la maschera più bella, la migliore coppia mascherata e il miglior gruppo mascherato. Premio speciale per l’originalità che sapranno mostrare singolarmente e in gruppo i partecipanti.

Una domenica sera di musica anche nel centro città quella del 14 agosto: alle 21.15 in Piazzetta Unità d’Italia, la scuola CAM Arte Musica dà appuntamento con "YouTube: The Google Generation", spettacolo musicale nell'ambito del progetto divulgativo Rock History: il Potere della Parola.

Conducono la serata Gabriele Medeot e Linda Fiore, che promettono un intrattenimento coinvolgente e ricco di emozioni. Una decina gli artisti che si esibiranno sul palco, provenienti da tutta la regione, ma anche dalla Lombardia e dal Piemonte, insieme a artisti indipendenti che con la propria musica daranno un assaggio di nuove direzioni e nuovi stili: DJ Tubet, i Jaspers, Doro Gjat, Cortellino e NeroArgento, oltre alle promesse Gaia Papadia, Simone Zentilin, Rental0012 e Jeremy Denver.

Appuntamento a Marina Julia anche per la giornata più attesa dell’estate: lunedì 15 agosto il Ferragosto Monfalconese propone Capodanno d’estate con Enzo Zippo. Dalle 18, il divertimento e l'allegria del noto dj, direttamente dalla spiaggia di Marina Julia: musica, balli, animazione, arricchiti da truccabimbi e body painting che coloreranno gli ospiti del litorale per l’esplosiva grande festa serale insieme a Enzo Zippo e Luca Bix.

Dalle 20, inoltre, spazio alle risate con il trio Domace con le loro esilaranti performance e a seguire il gran finale, con balli e canti ad accompagnare gli ospiti per tutta la serata, in una festa unica, ricca di divertimento per un Ferragosto – proprio come vuole la tradizione – sotto le stelle e in riva al mare.

Anche a Ferragosto non mancano gli appuntamenti con la cultura a Monfalcone: la Galleria d’Arte Contemporanea – che fino al 25 settembre ospita la mostra Crali aeropittore, sempre futurista – e il MuCa - Museo della Cantieristica di Monfalcone sono aperti anche lunedì 15 agosto!

Per info e approfondimenti sul programma di Monfalcone Estate: www.comune.monfalcone.go.it