La città, certo, offre una vita più semplice, comoda, rispetto alla montagna, ma a quale prezzo? Se ne parlerà online nel corso di un 'convegno diffuso' dal titolo 'Festa degli Alberi, dei Prodotti e della Gente di Montagna Ovvero: la vita in montagna come antidoto al Covid-19?', sabato 21 novembre 2020, dalle 10.30 alle 11.30.

“Questo evento ha l’obiettivo di iniziare a discutere dei danni per la salute umana associati al vivere in una città – spiegano gli organizzatori -. L’emergenza sanitaria in corso nel 2020 ha costretto a casa milioni di persone, in Italia come in altri paesi del mondo. A seguito di questo periodo di serrata, le code di escursionisti lungo i sentieri di montagna, “l’effetto formicaio” sulle ferrate e altri fenomeni di congestione sono diventati ancora più visibili di quanto lo fossero mai stati prima”. L’ipotesi alla base di questo evento è che dietro a questa fuga dalla città, anche se per poche ore, ci sia (anche) la speranza, la richiesta o la necessità di abbandonare l’ambiente urbano, comodo sì, ma percepito sempre più come faticoso, stressante, malsano.



“Di questo vorremo parlare durante il nostro incontro pubblico – continuano -, programmato nella Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre. Verrà presentata una breve relazione sul ruolo del patrimonio arboreo per la salute umana, in termini di prevenzione primaria, integrazione dei percorsi di cura convenzionali e riabilitazione, in Friuli Venezia Giulia. A seguire le testimonianze di alcuni imprenditori che hanno creato un’attività di produzione e trasformazione agroalimentare, spesso da zero, in luoghi di montagna. Ci sarà spazio, poi, per una relazione sui percorsi di valorizzazione oggi innescati dai Prodotti Agroalimentari Tipici (PAT) e per la presentazione dell’elenco dei “nemici invisibili per la salute umana” e che si assembrano da decenni nelle città più inquinate”.Info: malin-millibero@libero.it