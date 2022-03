Festa degli alberi, un messaggio di pace

La festa dell’albero, la festa della pace. Così Coldiretti Pordenone ha intitolato la ventiduesima giornata dedicata all’ambiente e alla sostenibilità in un momento per dire anche no alla guerra. E lo ha fatto nelle scuole con gli alunni delle primarie. Con le insegnanti, dirigenti scolastici, gli amministratori locali. Coldiretti Pordenone, ha aderito all’iniziativa promossa a livello nazionale da Coldiretti Donne Impresa, Fondazione Campagna Amica, Terranostra e Fondazione Univerde.

L’obiettivo: piantumare un albero per provincia in tutto il territorio nazionale. Sul territorio Pordenonese sono stati scelti il comprensorio di Aviano con il plesso di Gias e il comprensorio di Cordovado con il plesso di Morsano al Tagliamento.

Ad Aviano sono intervenuti il sindaco Ilario De Marco Zompit, accompagnato dal vice Ciro Carraturo e dall’assessore Sylvia Cipolat. Per il corpo docenti Erica Del Vecchio e Olivo Del Turco capogruppo Ana Giais di Aviano. Per Coldiretti il presidente di sezione Marco Cuch Boschian e Michele Cuch Boschian consigliere del Consorzio di bonifica con il segretario di zona Giovanni Campaner Pasianotto.

A Morsano hanno partecipato il sindaco Giuseppe Mascherin, il vice presidente provinciale di Coldiretti Marco De Munari, quello di sezione Ernesto Pettovello con il segretario di zona Enrico Puiatti oltre alla coordinatrice del progetto Claudia Infanti e la referente di plesso Milva Tomasa.

Due appuntamenti che hanno visto impegnati soprattutto i più giovani, in un gesto semplice ma significativo: la piantumazione di un albero che richiama la sostenibilità e l’ambiente, ma come sottolineato nei vari interventi si è trasformato in un messaggio di pace per dire stop alla guerra in Ucraina.

Entrambi i primi cittadini hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa e hanno messo in evidenza il ruolo del mondo agricolo soprattutto in un momento come questo dove il cibo e chi lo produce è sempre più al centro dell’attenzione.

Dal canto loro i rappresentanti di Coldiretti hanno posto l’accento sull’importanza di rafforzare il rapporto tra mondo della scuola e quello agricolo che ogni giorno si concretizza anche con il progetto scuola coordinato da Coldiretti Donne Impresa, dove in provincia di Pordenone sono migliaia gli studenti che hanno aderito.