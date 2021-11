Festa dei diciottenni a Tavagnacco

Dopo un anno di stop, sabato 23 ottobre, i ragazzi del 2003 si sono incontrati per festeggiare il loro ingresso nella maggiore età insieme all’amministrazione comunale e alle associazioni.



L’evento, organizzato dall’Informagiovani di Tavagnacco, si è svolto presso l’area festeggiamenti di via Tolmezzo per consentire la partecipazione di quanti più giovani e delle loro famiglie. All’evento, infatti, hanno preso parte non solo i neomaggiorenni, ma anche alcuni giovani che lo scorso anno hanno potuto festeggiare il diciottesimo anno d’età (classe 2002) solamente online a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.



L’amministrazione comunale, infatti, ha sempre mantenuto il classico appuntamento della Festa dei diciottenni, occasione preziosa per dare il benvenuto a ragazze e ragazzi di Tavagnacco quali cittadini capaci di assumersi responsabilità e di compiere scelte per il futuro proprio e del territorio in cui vivono. Anche quest’anno il Sindaco Moreno Lirutti, presente all’incontro, ha ricordato ai giovani l’importanza di questo “rito di passaggio” che, attraverso il simbolico dono della Costituzione della Repubblica Italiana e del tricolore, li accompagna all’ingresso nell’età adulta, all’impegno civico e al voto.



“E’ stato veramente un piacere consegnare la Costituzione ai neo diciottenni del nostro Comune e dar loro i benvenuto nell’età della responsabilità – commenta il sindaco. "Contiamo molto su queste ragazze e ragazzi per impegnarci insieme alla realizzazione di una comunità solidale, creativa, sostenibile e dove ognuno possa esprimere pienamente le sue potenzialità.”All’evento, oltre al sindaco, ha portato il saluto dell’amministrazione anche l’assessore alle politiche giovanili. “Questa è occasione per noi di augurare una buona vita ai giovani, ricordando loro che l’amministrazione, attraverso l’assessorato alle politiche giovanili, propone loro molte opportunità per aiutarli ad essere protagonisti del presente, non solo del futuro della comunità a cui appartengono. Incontri per la ricerca del lavoro, corsi, borse estive, sono solo alcune delle opportunità che il Comune propone ai giovani cercando di costruire insieme a loro i servizi di cui hanno bisogno ().”A ricordare l’importanza di essere cittadini attivi, sono state presenti, infine, alcune associazioni del territorio che hanno portato ai ragazzi una testimonianza di impegno sociale e l’invito a partecipare e a donarsi agli altri. Si è trattato delle sezioni di Tavagnacco e Molin Nuovo dell’AFDS (donatori di sangue) con i presidentie i loro volontari. Hanno presenziato anche, presidente e volontaria dell’ADMO FVG, associazione in favore del dono del midollo osseo.Al termine dell’incontro i giovani della classe 2003, attraverso l’iniziativa dell’Informagiovani, hanno donato 3 libri che caratterizzano la propria generazione alla biblioteca comunale come simbolo di ringraziamento e partecipazione.