Festa del Gatto a Ca' Zampa

Si dice abbia 7 vite, che quando fa le fusa è perché vuole essere coccolato e che non sia un pet impegnativo. Ma siamo sicuri che sia proprio così?

In occasione della Festa del Gatto, gli esperti di Ca’ Zampa, il primo Gruppo in Italia di Centri che offrono tutti i servizi legati al benessere degli animali domestici, il veterinario Renato Magliulo darà consigli su come badare alla sua cura in occasione dell’evento “i 7 miti da sfatare sul gatto”, in programma giovedì 13 febbraio alle ore 18 al Centro Ca’ Zampa di Udine, al Centro Commerciale Città Fiera.

Ad esempio, non tutti sanno che l’amico a quattro zampe può prendere le pulci anche se non esce di casa e che non è così vero che sia un pet che ama la solitudine o che basti una sola visita di controllo veterinario all’anno. Al contrario, è opportuno tenerlo sotto controllo preventivo, anche attraverso 1 o 2 controllo delle urine annuale.