E' tutto pronto per la prima festa del Parco Comunale del Torre e del Malina "Dall'alba al tramonto" che si svolgerà domenica 11 settembre a Remanzacco in via Case del Malina, località "La Busate". Il titolo vuole porre l'attenzione sugli eventi che prenderanno vita nello splendido Parco Comunale a partire proprio dalle prime luci dell'alba per continuare poi fino alla sera con un ricco programma che prevede concerti, passeggiate a piedi, in bici o a cavallo, stand, giochi, letture per bambini e yoga.

La manifestazione è stata presentata durante una conferenza stampa guidata da Elena Iuri, alla quale hanno partecipato il sidaco di Remanzacco, Daniela Briz, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, la consigliera comunale con delega all'ambiente, Ida Olimpi, il presidente del Comitato del Parco, Oscar Marchese, il designer Leonardo Iob e l'architetto Francesco Borella.

L'obiettivo principale della festa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, è quello di fare conoscere la splendida realtà del Parco Comunale del Torre e del Malina, fiore all'occhiello di Remanzacco.

"Per noi questo è un momento molto importante che va a promuovere un lungo percorso iniziato tanti anni fa quando abbiamo richiesto il riconoscimento alla Regione Friuli Venezia Giulia del nostro Parco Comunale", ha spiegato il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz. "Sempre grazie alla Regione abbiamo ottenuto un contributo che ci ha permesso di attivare tutte quelle azioni che avevamo previsto nei progetti di riconoscimento regionale. Si è quindi costituito un gruppo di lavoro composto da persone molto sensibili a tematiche che riguardano Remanzacco. Il Parco Comunale del Torre e del Malina custodisce al suo interno delle bellezze che hanno una valenza naturalistica, storica, archeologica e paesaggistica molto importante" ha continuato il sindaco.

"Con questa festa desideriamo che i nostri concittadini e tutti coloro che visitano Remanzacco possano fruire di un territorio caratterizzato da percorsi che sono un vero scrigno della natura con l'intento di promuovere il rispetto dell'ambiente attraverso modalità di fruizione che tutelino coloro che verranno dopo di noi. Il Parco è stato attrezzato per accogliere gli ospiti nel miglior modo possibile con strutture dedicate, pannelli illustrativi e strumenti cartacei e tecnologici. Questa è una festa di comunità perché tutte le attività sono state curate assieme alle nostre associazioni. Ci tengo a dire che i risultati raggiunti sono il frutto di un grande lavoro di squadra!".

“E’ lunga la storia che lega il territorio del comune di Remanzacco ai torrenti Torre e Malina" – ha commentato Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Fvg - "corsi d’acqua che hanno influenzato nel corso degli anni lo sviluppo economico di questa area del Friuli e che ora si trasformano in una preziosa risorsa turistica da far conoscere al maggior numero di persone possibili. Per questo, l’idea di dedicare a questi due torrenti una festa, può essere un modo per riscoprirne l’importanza storica, economica e sociale oltre a valorizzare la presenza del parco comunale che si è sviluppato intorno ad essi. Una giornata ricca di attività, pensate per tutta la famiglia, che permetterà ai presenti di apprezzare questa zona verde e i tanti secreti che cela, tutti da scoprire”.

In vista della prima festa del Parco del Torre e del Malina l'amministrazione comunale ha deciso di realizzare delle campagne grafiche per publicizzare e far conoscere il Parco. Tale attività promozionale è stata portata a termine dal designer Leonardo Iob, giovane emergente di grande talento che ha voluto rappresentare questa splendida realtà naturalistica attraverso grafiche di effetto. "La scelta delle immagini è il risultato di un grande lavoro e di una riflessione e filosofia comune" - ha spiegato il sindaco, Daniela Briz -. "Ci ha fatto molto piacere che la sensibilità che ne è derivata sia stata frutto del lavoro di un ragazzo giovane e talentuoso".

IL PARCO COMUNALE DEL TORRE E DEL MALINA

Il Parco Comunale del Torre e del Malina è stato approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto nr. 0213/Pres. del 12 ottobre 2015. Il Parco si sviluppa lungo il corso dei torrenti Torre, Malina, Grivò, Rio Sgiava e della storica Roggia Cividina, una superficie importante che sviluppa dei corridoi ecologici grazie ai suoi corsi d'acqua, ai boschi, alle siepi, ai filari con una presenza diversificata di specie faunistiche di particolare interesse da difendere e salvaguardare. In questo contesto, oltre ai siti di particolare rilevanza naturalistica, possiamo trovare anche interessanti siti storico-archeologici nonchè elementi paesaggistici tipici del paessaggio agrario di un tempo, che conservano una grande importanza ecologica.

All'interno del Parco si snodano diversi percorsi sia ciclabili come "Gli otto anelli di Remanzacco", sia pedonali come i "Percorsi Natura", ricchi di sorprese rese fruibili in misura ottimale per soddisfare le esigenze dei visitatori.

Attraverso i punti di accesso al parco denominati "Porte del Parco", spazi attrezzati situati a Cerneglons presso il campo sportivo, a Remanzacco presso il Parco Cibert e a Ziracco nel parco dei Grivons, gli ospiti sono accompagnati alla scoperta della bellezza degli ambienti e della rete sentieristica del Parco del Torre e del Malina attraverso una precisa e completa segnaletica didattica ed informativa.

PROGRAMMA

ORE 6.30 - Concerto all'alba con i "Cinque Uomini sulla Cassa del Morto" (formazione ridotta)

ORE 8.00 - 8.45 - Yoga per adulti

ORE 9.30 - 11.30 - Percorsi a piedi, in bici e a cavallo nel Parco

ORE 11.30 - 13.00 - Giochi per bambini all'aperto

ORE 13.00 - Apertura degli stand

ORE 13.00 - 15.30 - Pic nic nel Parco

ORE 15.30 - 17.30 - Percorsi a piedi, in bici e a cavallo nel Parco

ORE 17.00 - 17.45 - Yoga per bambini

ORE 17.45 - 18.30 - Letture sotto gli alberi con La Banda delle Storie

ORE 18.30 - 19.30 - Concerto al tramonto con Train Tickets Tree

Per tutta la giornata sarà disponibile "L'Osteria di Strada" con cibo e bevande. L'ingresso è libero.

COLLABORAZIONI. L'organizzazione della prima festa del Parco del Torre e del Malina è stata possibile grazie alle importanti collaborazioni con il Comitato del Parco Comunale del Torre e del Malina, Associazione 1000 Passi a Remanzacco, Yoga in Fiore, La Banda Delle Storie, Scout di Remanzacco AGESCI, RipuliAMOci Challenge, Despar, Produttori Agricoli Locali, i ragazzi delle scuole e del centro estico di Remanzacco, Pro Loco del Comune di Remanzacco, Società sportiva Dilettantistica di Orzano.