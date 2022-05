Festa dell’Europa per la costruzione di un futuro migliore

Il 2022 è l’Anno europeo dei giovani, pertanto i riflettori saranno puntati sull’importanza della gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale. Per questo, in occasione della Festa dell’Europa di lunedì 9 maggio 2022, la Casa per l’Europa di Gemona ha coinvolto le classi 4e e 5e delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Buja, Gemona e Trasaghis in un’attività sul tema “L’Europa sono anche io”.



Negli scorsi mesi, in collaborazione con Damatrà Onlus e con il prezioso supporto delle maestre/Ambasciatrici Rita Brollo e Ivana Cargnelutti e del prof. Renato Damiani, i ragazzi si sono resi protagonisti di una discussione in classe sul loro personale pensiero sull’Europa del futuro. A ogni bambino è stato consegnato un kit da cui è nato di seguito un elaborato creativo sulla tematica. Tutti i progetti saranno esposti lunedì 9 maggio presso la Loggia di Palazzo Boton a Gemona del Friuli dalle ore 10.30 alle ore 18.00, in modo tale da permettere alle classi, ai bambini e ai loro genitori di recarsi in loco per prenderne visione nel corso dell’intera giornata.



L’apertura della mostra avverrà alle ore 10.30 alla presenza del Sindaco di Gemona Roberto Revelant e degli amministratori dei Comuni coinvolti. Lo staff della Casa per l’Europa di Gemona sarà presente per accogliere i visitatori per l’intera giornata fino alle ore 18.00.

Negli ultimi due anni, la Giornata Europea era stata organizzata da remoto a causa della pandemia; prima di questa, l’ultima edizione in presenza era stata nel 2019 a Majano.