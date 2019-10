Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Codroipo, a partire da giovedì 31 ottobre, alle presenze delle autorità civili, militari, religiose, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, scolaresche e cittadinanza.



Le cerimonie per commemorare la memoria dei Caduti di tutte le guerre, perseguendo i Valori della Pace e della Libertà. Diverse le cerimonie programmate a Codroipo e nelle frazioni.



Sabato 2 novembre, alle 10, in cimitero si terrà una Santa Messa e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti

Lunedì 4 novembre, alle 9.15, Ammassamento in Piazza Garibaldi, alle 9.30 Alzabandiera davanti al Palazzo Comunale di Piazza Garibaldi, alle 10, Santa Messa in Duomo a Codroipo. A seguire il corteo al Monumento ai Caduti e la deposizione di una corona d’alloro.