Festa della fattoria a Brazzacco

Domenica 26 settembre torna l'appuntamento con la 'Festa della Fattoria - Fieste dal Cjasal' a Brazzacco. In programma giochi, storia e tradizione.



L'appuntamento è alle 10 con l'apertura dei cancelli della Fortezza Medio Tagliamento Brazzà. Diverse le attività in programma come 'Facciamo la frittata' preparandola con uova a km zero e le erbe aromatiche dell'orto, il 'Battesimo a Cavallo' con Asd ai Gelsi; la Mungitura dedicata ai bambini e la preparazione del formaggio. Gli amici di Totò porteranno gli amici asinelli e presenteranno la loro attività e i progetti di solidarietà. Spazio anche alla coltivazione dell'orto in inverno e alla pigiatura dell'uva.



Il pubblico potrà anche interagire con gli animali della Fattoria di Brazzacco, seguiti dai volontari che se ne prendono cura.



Dalle 12 alle 14 sarà possibile pranzare in loco, potendo gustare le prelibatezze cucinate dai volontari della Pro Loco.



In caso di pioggia l'evento è rimandato a domenica 3 ottobre. È richiesto l’obbligo del Green Pass.