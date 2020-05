Festa della repubblica in piazza a Udine in 'assetto' anti-Covid

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, a Udine si svolgeranno le celebrazioni. Nonostante il delicato momento che il Paese sta vivendo, nel rispetto della normativa anti-Covid in vigore, anche quest'anno nella città di Udine ospiterà due momenti celebrativi in forma statica che avranno entrambi luogo in Piazza Libertà, per consentire la partecipazione insicurezza di chiunque lo desideri.

La giornata si aprirà con l'alzabandiera, alle 9, sulle note dell'inno nazionale, al quale farà seguito la deposizione di una corona presso il tempietto ai caduti della loggia di San Giovanni, secondo il cerimoniale guidato da militari della Brigata Alpina Julia.

Successivamente, alle 18, il perfetto darà lettura della lettera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza delle autorità e della cittadinanza che ha invitato ad assistere nei limiti consentiti dalla capienza della piazza. Seguirà quindi l'ammainabandiera, mentre a Udine suonerà ancora una volta l'inno nazionale.

Gli eventi celebrativi, pur nella loro sobrietà, vogliono rendere omaggio alla Repubblica e offrire a tutta la cittadinanza, nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, un momento seppur breve di partecipazione e riflessione.