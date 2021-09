Festa delle Risorgive, il Medio Friuli si mette in mostra

Un weekend speciale che consente al Medio Friuli di mettere in mostra due sue gemme: la natura e i prodotti tipici. Si può riassumere così la quinta Festa delle Risorgive, al Mulino Braida di Flambro, in comune di Talmassons, presentata oggi nella sede della Regione di via Sabbadini a Udine alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin.



Parlando a nome dell'intera Assemblea legislativa, il presidente ha sottolineato innanzitutto l'importanza della collaborazione tra Comuni, perché sono quattro le amministrazioni (Talmassons, Bertiolo, Castions e Gonars) coinvolte nell'organizzazione dell'intensa due giorni di sabato 25 e domenica 26.



In questo modo trovano uno sbocco concreto sul territorio i finanziamenti che la Comunità europea ha concesso proprio per valorizzare l'area delle risorgive dello Stella. Che è un territorio - ha messo in risalto ancora il presidente, assieme ai sindaci di Talmassons e di Bertiolo presenti alla conferenza stampa - davvero unico in Europa. Ospita infatti due piante - l'armeria helodes e l'erucastrum palustre - che non si trovano in nessun'altra regione del mondo e che sono purtroppo in via di estinzione.



Proprio la tutela della flora e della fauna è uno degli obiettivi

del progetto di rilancio dell'area, e il presidente del Consiglio

regionale registra con soddisfazione il deciso incremento degli

accessi di visitatori al Mulino Braida, perché la valorizzazione

non può che partire dalla conoscenza. E con questo obiettivo - ha

sottolineato ancora il presidente - a Flambro si lavora tutto

l'anno, aprendo il Centro visite ad aziende a chilometro zero,

attente all'ambiente, che promuovono prodotti locali come farina,

formaggio e vino.

Pur con tutte le precauzioni richieste dall'emergenza sanitaria -

dunque con il consueto obbligo di green pass nelle aree coperte e

il libero accesso a quelle esterne, come ha ricordato il sindaco

di Talmassons - i due giorni di festa consentiranno di soddisfare

diversi tipi di curiosità: quelle dei bambini con una

lettura-laboratorio, quella degli appassionati di ambiente con la

conferenza del naturalista Glauco Vicario sullo studio della

flora e della fauna di quest'area così speciale, quella

artistico-culturale con il percorso guidato di domenica mattina e

il concerto del sabato sera, e infine quella della riscoperta dei

prodotti del territorio, grazie alla degustazione del Piatto

delle Risorgive, a partire dalle 12 di domenica.

Un modo per consolidare l'attrattiva turistica del medio Friuli,

con il sostegno e la collaborazione delle associazioni locali,