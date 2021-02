Festa di Carnevale virtuale del Kulturni dom di Gorizia

Nell’ambito della rassegna “Komigo baby” il Kulturni dom di Gorizia organizza martedì 16 febbraio 2021 una festa di carnevale virtuale per i più piccoli. Invitiamo i bambini a pubblicare sulla pagina Facebook del Kulturni dom facebook.com/kulturnidom un disegno o una foto oppure un video (max. 1 min.) a tema carnevalesco. Potete inviare i vostri lavori anche all’email info@kulturnidom.it.



Per partecipare è sufficiente liberare la creatività e farsi contagiare dalla spensierata atmosfera carnevalesca.



L’evento è promosso dal Kulturni dom di Gorizia, dalla cooperativa culturale Maja (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border”), dall’Unione dei Circoli Culturali Sloveni (ZSKD) e dall’unione sportiva Dom di Gorizia, con il patrocinio dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ).



Per informazioni: tel. +39 0481 33288; email info@kulturnidom.it; web www.kulturnidom.it